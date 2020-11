Como ‘incómodos’ e ‘imprudentes’ calificó Uribe audios de 'Caya' Daza

El expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, calificó de “incómodos” e “imprudentes” los audios conocidos este fin de semana en los que se oye a su exasistente María Claudia ‘Caya’ Daza hablar sobre la financiación de la campaña del presidente Iván Duque.



En las grabaciones, publicadas por Noticias Caracol, ‘Caya’ Daza habla con diferentes interlocutores sobre supuestas quejas que habría en el uribismo sobre Luigi Echeverri, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Duque, en 2018.



Sobre los audios, Uribe manifestó que eran “incómodos e imprudentes, pero no están soportados en hechos”, y recordó cuando, a principios de este año, tuvo que reconocer la participación de Daza -quien trabajaba en su equipo de trabajo legislativo- en estos hechos.



El jefe máximo del Centro Democrático contó en Blu Radio cómo llegó ella a su equipo de trabajo en el Congreso y dijo que “no hay ninguna posibilidad” de que ‘Caya’ Daza haya manejado dinero de la campaña del presidente Duque.



Sobre los supuestos llamado de atención de Uribe a Luigi Echeverri, de los cuales se habla en los audios conocidos el fin de semana, el expresidente dijo que “no me ha pasado eso por la cabeza”.



“Luigi Echeverri manejó la campaña del presidente Duque con absoluta transparencia, un manejo totalmente transparente de las finanzas de la campaña. Sobre el tema de la compra de votos: hombre, eso no se le ha ocurrido nunca en la vida ni al presidente Duque ni a un viejo como yo”, afirmó.

