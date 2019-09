‘La alianza de la disidencia con el Eln la veo complicada’: Londoño

Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, jefe del partido Farc, puso “muy en duda” que el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro esté apoyando a la disidencia que rearmó ‘Iván Márquez’.



En diálogo con EL TIEMPO, Londoño afirmó que aunque los excombatientes están “preocupados” por la situación, siguen luchando por la implementación del acuerdo de paz.

¿Qué futuro le ve a la disidencia da ‘Iván Márquez?

Nosotros rechazamos, condenamos ese hecho. Consideramos que fue una traición al partido, a Colombia y a la comunidad internacional. Personalmente he pedido disculpas a las víctimas y a la gente que se hizo tanta ilusión con el acuerdo. No tiene sentido salir uno, en este momento, a llamar a reanudar la lucha armada.



Mucha gente piensa que esa disidencia es una estrategia de ustedes, ¿qué piensa?

Que no tiene ningún sentido. Esta fue una negociación que hicimos a la luz del día y con todas las cartas sobre la mesa. Lo que nos ha dado fuerza a nosotros es que hemos cumplido con lo que nos comprometimos.



¿Eran conscientes de los problemas de la implementación?

Uno no encuentra explicación en los argumentos de los compañeros. Sabíamos que el acuerdo era un punto de partida, no de llegada, y que la implementación era diaria y permanente.

Carta a @Pontifex_es de @DefendamosPaz para pedir su acompañamiento en la implementación de los acuerdos y la consecución de la paz 🕊️🌹 https://t.co/oDrA0uzWik — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) September 9, 2019

¿Cuándo fue la última vez que habló con ‘Márquez’?

No recuerdo. Hubo una reunión de la dirección a la cual no asistí yo, cuando se dio la captura de ‘Santrich’. Ahí fue cuando él se fue y rompió relaciones.



¿Qué están pensando los excombatientes que siguen en el acuerdo?

Hay preocupación porque la implementación tiende a frenarse, pero como sabemos que es una lucha, la gente está peleándola. Necesitamos mensajes más propositivos del Gobierno.



¿Cómo ve esa supuesta alianza de ‘Márquez’ con el Eln?

La alianza con el Eln puede darse, pero la veo complicada. No la pudimos hacer en el pasado. Hubo la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, que se rompió. Eso no es tan fácil.



¿Cree que Nicolás Maduro esté apoyando a ‘Márquez’?

Pongo muy en duda el apoyo de Maduro a la disidencia por lo que yo conocí de él, de la revolución bolivariana y por su respaldo a la paz. No creo que Venezuela vaya a cambiar de política y ahora vaya a apostarle a la guerra. No creo que estimule que nos matemos.



¿Cómo fue la reunión con Santos?

Amena. Estaba el tema de ‘Iván’, sobre el que giró la conversación, y se especuló sobre por qué se dio y las implicaciones que esto tiene.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA