‘Pararon en mi Gobierno’: Uribe negó acusaciones de falsos positivos en radio argentina

Luego de que la justicia argentina abrió una investigación contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad entre 2002 y 2008, el exmandatario concedió una entrevista en la emisora Radio Mitre en la que negó las acusaciones y cuestionó a la Jurisdicción Especial para la Paz.



Según el diario Clarín de Argentina, la causa fue abierta por el fiscal Carlos Stornelli, quien le solicitó al juez Sebastián Ramos la toma de testimonios de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.



La denuncia fue formulada ante el fiscal Stornelli por Osmaira Nieves Oñate, Laura Vanessa Pina, Wilmer Andrey Pérez Betancourt y Bertina Badillo Herazo, quienes acudieron a la figura del amparo del principio de Jurisdicción Universal.



El expresidente reconoció que en Colombia hubo “graves violaciones de derechos humanos”, pero que existe un gran número de acusaciones en contra de las Fuerzas Armadas “que son falsas”.



“Se conocen todas las decisiones que tomé desde el principio del Gobierno para proteger los derechos humanos y ahora aparecen con esto (la denuncia)”, complementó.



Cuando los periodistas de Radio Mitre le preguntaron por la cifra de personas que fueron asesinadas y desaparecidas forzosamente, y luego presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, el líder natural del Centro Democrático cuestionó, sin mencionarla directamente, a la Jurisdicción Especial para la Paz.



“La cifra no importa, con una sola víctima ya es suficientemente grave. Pero mientras que la Fiscalía habló de una tercera parte, ellos hablan de 6.000. Eso sale de una justicia que yo he combatido, que es la que creó las Farc y le dio total impunidad a la guerrilla”, agregó.



Hay que recordar que esta cifra (6.402 casos) fue mencionada en el AUTO No. 033 del 12 de febrero de 2021 de la JEP y que recoge el periodo comprendido entre 2002 y 2008.



De hecho, Uribe dijo que la JEP ha recopilado los casos a través de ONG que son, según él, “adversarias ideológicas”. “Son muchas ONG de reconocida izquierda, neocomunistas, que no les interesan los derechos humanos”, dijo y agregó que “eso (los casos de falsos positivos) se paró en mi Gobierno”.



Finalmente, señaló que cuando organizaciones internacionales empezaron a denunciar los casos de ‘falsos positivos’ él tomó decisiones al respecto.



“Les dije que cuando hubiera una baja, ese cadáver no lo puede mover la Fuerza Pública, hay que esperar que llegue la Fiscalía. Gracias a esa decisión se pudo investigar”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

