Este es el ambiente para llegar a un consenso sobre reforma tributaria

Algunos partidos políticos, gremios y miles de ciudadanos que salieron a las calles a protestar durante cinco días pedían lo que este domingo el presidente Iván Duque anunció: retirar la reforma tributaria, que no alcanzó a tener trámite ni fue votada en el Congreso.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar, de manera urgente, un nuevo proyecto, fruto de los consensos”, aseguró el mandatario, quien estaba rodeado por algunos de sus ministros, aunque no se encontraba el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.Con este anuncio, el Ejecutivo buscaría dar por terminados los paros y empezar un diálogo con el fin de sacar adelante esta reforma.

Duque agregó que “retirarla o no, no era la discusión”, sino garantizar la continuidad de programas sociales como el Ingreso Solidario, brindar educación universitaria gratuita a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, extender el subsidio a la nómina a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) y extender la devolución del IVA.



Esta decisión, que fue vista con buenos ojos por los sectores políticos, también busca “proteger las finanzas de la nación y la reactivación de nuestro país”, agregó.



Ahora, el reto del Gobierno es lograr un acuerdo con los voceros políticos, económicos y sociales para construir el nuevo proyecto de reforma tributaria que salga adelante en el Legislativo.



Frente a ello, el Presidente anunció que ha dialogado en los últimos días con los líderes políticos, la sociedad civil, alcaldes y gobernadores, y líderes del sector empresarial, que “le han aportado valiosas ideas para lograr esta financiación, sin afectar a la clase media y a los más vulnerables”.



Incluso, algunos partidos políticos como el Centro Democrático, el Conservador y sectores como el Consejo Gremial y la Andi ya habían dado sus propuestas.



El mandatario fue enfático en que el principio de la nueva reforma es que “los de mayor ingreso contribuyen solidariamente con los más vulnerables”, y aseguró que algunas de las líneas que se han evaluado en las que hay principios de consenso son: una sobretasa de renta temporal a empresas; prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal; incrementar el impuesto a los dividendos, transitoriamente; crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado.



También reiteró en que “no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes”, así como tampoco habrá más personas que paguen el impuesto de renta.



Ahora, el Gobierno Nacional, que invitó a la “construcción y no al odio” y a “trabajar en conjunto y sin mezquindad”, deberá convocar a cada partido para dialogar y concertar un nuevo proyecto, pues está claro que con esto se abre la puerta a que nuevos protagonistas aporten al consenso.



Tras el anuncio, Cambio Radical, uno de los partidos que rechazaban la reforma tajantemente, celebró la decisión y dijo que “seguirá trabajando por el bienestar de todos”. Incluso el senador de ese partido Richard Aguilar, quien era uno de los ponentes del proyecto, le reveló a EL TIEMPO que están “abiertos a concertar” con el Ejecutivo.



"Siempre manifestamos que estaríamos abiertos a concertar una vez retirarán el proyecto", señaló.

Excelente noticia para todos los colombianos, hoy el Gobierno nos escuchó y lo celebramos. Seguiremos trabajando por el bienestar de todos y todas, como lo hicimos desde el principio al decirle #NoALaReformaTributaria bajo criterios técnicos, económicos y sociales. — Cambio Radical (@PCambioRadical) May 2, 2021

Por su parte, la Coalición de la Esperanza dijo que “el paso más importante es el diálogo amplio y serio con todas las expresiones” y dio sus primeras propuestas en materia de justicia tributaria.

¡Triunfo de la movilización ciudadana! Por fin escuchó el Presidente.



Ahora el paso más importante: diálogo amplio y serio con todas las expresiones sufridas, indignadas y adoloridas por las desigualdades y la corrupción.



Desde la #CoaliciónDeLaEsperanza proponemos👇🏽 pic.twitter.com/0yUsQrSLOl — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 2, 2021

Desde ‘la U’, la directora del partido, Dilian Francisca Toro, aseguró que ahora “sigue liderar un diálogo nacional porque el país real se ha expresado”.

Destaco de manera positiva que @IvanDuque haya escuchado la voz de protesta de los colombianos, que buscan reivindicaciones justas. Este es el momento de que lidere un PACTO NACIONAL que convoque a todos los sectores. pic.twitter.com/EE8lxtqnjc — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 2, 2021

El senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, que también le había dicho no a la reforma tributaria, dijo: “Es el tiempo de unirnos en consensos”, y habló de las primeras iniciativas de ese partido.



No obstante, el jefe natural del Partido Liberal, César Gaviria, advirtió que “el Partido Liberal no estima conveniente votar tributarias en estos momentos”.



"No es momento de tributarias (...) Primero debemos atender la pandemia", agregó.



Así las cosas, EL TIEMPO estableció que hoy, a las 9 de la mañana, se reunirían los coordinadores del proyecto con el Ministerio de Hacienda para empezar a concertar.



Piden la renuncia de Carrasquilla

Otro asunto que se abre es frente a las manifestaciones, pues algunos partidos han dicho que “ya no hay motivos para nuevas movilizaciones, y lo que corresponde es dialogar”, como advirtieron los conservadores.



No obstante, otros sectores políticos y sociales piden que se mantenga el paro nacional, entre otras cosas, porque quieren la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



Uno de quienes piden la renuncia es el expresidente Andrés Pastrana, quien ha sido unos de los aliados del presidente Duque.



"El retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor, único Ministro de Hacienda a quien le ha tocado retirar 2 reformas, la del 2004 y esta, sin contar la del 2018 en la que propuso lo mismo sobre el Iva. Después de la segunda tarjeta amarilla viene la roja", trinó.

El retiro de la reforma tributaria supone el retiro de su autor, único Ministro de Hacienda a quien le ha tocado retirar 2 reformas, la del 2004 y esta, sin contar la del 2018 en la que propuso lo mismo sobre el Iva. Después de la segunda tarjeta amarilla viene la roja. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 2, 2021

Por su parte, el senador de Polo Democrático, Wilson Arias, anunció este domingo que empezó una recolección de firmas entre senadores para radicar este lunes una moción de censura contra Carrasquilla.



Y en este camino se suma otro desafío para el Gobierno, y es que la reforma tributaria afecte lo menos posible la campaña electoral, que es el máximo interés de todos los actores políticos, ya que el próximo año se realizarán elecciones de Congreso y de Presidente, y la lucha por conquistar el poder comienza a ser protagonista de la política.



