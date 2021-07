‘El Pacto Histórico va más allá de Gustavo Petro’: Roy Barreras

Un Estado que fomente la generación de empleo y la educación pública gratuita es una de las principales propuestas del senador y aspirante presidencial por el Pacto Histórico Roy Barreras, quien habló con EL TIEMPO.



¿Cómo va la campaña?

Bien. Creo que la coyuntura es inédita. Hay una gran incertidumbre por la crisis de la pandemia y por la movilización social más formidable de la historia, opacada y desgastada luego por cuenta de los bloqueos y los actos de vandalismo. Es obligación de los dirigentes nacionales hoy canalizar esa gran corriente de opinión para que genere cambios reales y ofrecerles a esos colombianos soluciones en lugar de represión.



¿Cómo está viendo el panorama para el 2022?

Habrá, sin duda, dos grandes corrientes de opinión en el 2022: una que ha dado por llamarse centroderecha. Muchos sectores de la extrema derecha y la derecha hoy tratan de confluir en un paquete que van a llamar centroderecha. Hay un sector de la Coalición de la Esperanza que va a terminar en la corriente de la centroderecha y al lado de Peñalosa y Federico Gutiérrez, entre otros. Y la otra será una corriente de centroizquierda.



¿Y quiénes estarán en esa segunda corriente?

En esta corriente estamos quienes tenemos ideas liberales y la izquierda, que tiene unas ideas históricas muy importantes, fundamentalmente en defensa de los derechos colectivos, y que hace el complemento perfecto para nosotros. Por eso esta es la verdadera coalición de centroizquierda. Gustavo Petro hace la izquierda y nosotros somos el centro.

¿En qué anda la convergencia con Gustavo Petro y otros líderes de izquierda?

Yo voy a competir con Petro en una consulta presidencial en marzo. El Pacto Histórico va más allá de Petro, él no está solo en esa competencia y espero que vengan otras personas. Habrá por lo menos dos protagonistas del centro liberal socialdemócrata. Muchos como yo saben que hay un legado que defender. Yo no me avergüenzo, por el contrario, me enorgullezco de defender el legado de Juan Manuel Santos.



¿Está decidido que el primer en la consulta será el candidato presidencial y el segundo, el vicepresidencial?

Nosotros honramos la palabra. Si yo gano la consulta presidencial y Petro queda de segundo, él será mi vicepresidente, cuente con eso. Y está abierta la competencia. Serán los ciudadanos en las urnas los que definan cuál es su candidato presidencial y su vicepresidencial. En esto quiero resaltar la condición democrática de Petro, porque, a pesar de haber sacado 8 millones de votos en el 2018, se está sometiendo a una consulta. No se proclama mesías ni salvador.



¿Cuáles son las soluciones que usted está proponiendo para los reclamos sociales?

Hay quienes piensan que hay que acabar con la libre empresa y con la propiedad privada. Se equivocan. Ese modelo socialista y comunista fracasó hace cincuenta años. Nosotros creemos en una economía social de mercado. Y eso implica un primer cambio: la reactivación de la economía tiene que darse priorizando el estímulo a la demanda agregada, al consumo interno.



¿Eso qué significa?

Que hay que meterla a la gente platica en el bolsillo para que tenga con qué comer y luego con qué comprar. Reactivar la economía desde la base popular y no el subsidio a la oferta, que ha sido la receta de los años ochenta. Eso se traduce en renta básica. En esto tengo una diferencia con sectores radicales y es que creo que esta debe ser solo de emergencia. Lo que sí debe ser permanente es la tarea del Estado en la generación de empleo y eso implica la estimulación a las mipymes, que son las que generan el 90 por ciento del empleo, y generar directamente empleo con obras públicas de emergencia.

En el tema de educación, ¿cuál es la propuesta?

Tenemos que asegurar educación pública gratuita desde el prescolar hasta la universidad y sí es pagable. Hoy hay apenas un millón y medio de jóvenes que acceden a la universidad y necesitamos que lleguen a ella, por lo menos, siete millones, incluyendo la educación técnica y tecnológica. El Estado tiene la obligación de invertir en la educación.



¿Qué cambios cree usted que debería haber en materia electoral?

Cerrar las listas al Congreso. El sistema electoral colombiano es clientelar y corrupto desde su origen en la compra de votos. Hay que acabar con esa mezcla de la lista abierta, en que cada candidato es una empresa electoral, y los chorros de dinero del narcotráfico. Hay que cerrar las listas y se necesita la reforma política que firmamos en el acuerdo de paz.



¿Cuál será el siguiente paso en su campaña?

El próximo miércoles, a las 10:00 de la mañana, voy a inscribir en la Registraduría Nacional el movimiento de ciudadanos La fuerza de la paz y con él acudiré a la consulta presidencial.

