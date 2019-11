‘Realmente fue una victoria de mi pueblo y mi raza u’wa’

Con el reto de gobernar Cubará, Boyacá, con todas las comunidades, Aura Benilda Tegría Cristancho se alista para posesionarse como la primera alcaldesa de la comunidad u’wa en ser elegida en ese municipio.



La nueva mandataria local habló con EL TIEMPO.

¿Cómo recibió este triunfo en las urnas?

​

Realmente no fue mi victoria, fue una victoria de mi pueblo y mi raza u’wa, y el mérito es de la comunidad cubarense por darse la oportunidad de tener una alcaldesa indígena. Es la reivindicación del pueblo indígena u’wa y de todas las mujeres.



¿Qué significa su triunfo para la comunidad u’wa?



Ha sido un orgullo para la comunidad, en cabeza de los cabildos tradicionales.



¿Aún mantiene costumbres u’was?



Mantengo todos mis usos y costumbre: hablo u’wa, practico rituales como comer el ayo, el tabaco, la cal. Mis autoridades me dijeron: ‘Aura, usted es alcaldesa, pero para nosotros usted es una hermana y una hija u’wa y tiene que cumplir con las reglas y las condiciones de nuestras comunidades’. Ahorita en enero iré a un ritual para recibir una bendición de mi autoridad tradicional.

Felicito a @AuraTegria Indígena U'wa Alcaldesa de Cubará (Boyacá) y Mama Mercedes Indígena Misak, Alcaldesa de Silvia, Cauca.



Dos mujeres que hicieron historia en estas elecciones - Fundación Paz y Reconciliación https://t.co/HNCgjTMmbY — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) October 29, 2019

¿Cómo fue la campaña?

​

Inicialmente fue difícil, pero lo más lindo de todo es que yo ya había sido 4 años asesora jurídica de la asociación u’wa, que representa las 17 comunidades. En el noveno congreso, que es el espacio máximo de todo el pueblo u’wa, todas las comunidades indígenas me dijeron que querían que fuera candidata a la alcaldía.



¿Cuáles son los problemas que hay que solucionar en Cubará?



El reto es gobernar no solo para los u’was, sino para todos: afros, indígenas, campesinos, mujeres, para todo el mundo. El otro reto es que Boyacá tenga una política de frontera, que el Gobierno sepa que Cubará existe y necesita inversión en salud y que no tenemos presencia permanente del Sena.



¿Cómo es el acceso a la educación para los habitantes de Cubará?

​

Cubará es un municipio de sexta categoría y el más alejado de Boyacá. Es la única población con frontera con Venezuela. Estamos en la mitad de Arauca y los Santanderes. Tenemos comunidad indígena u’wa, afros, y desde nuestro territorio nacen las fuentes hídricas más importantes: el río Arauca y el Orinoco, pero no obstante tenemos una barrera muy grande en educación, porque las universidades están muy lejos y muchos jóvenes no han tenido la posibilidad de asistir, porque no tienen los recursos.

POLÍTICA