‘Aquí la pelea tiene que ser con los delincuentes’: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, a quien mucha gente conoce como ‘Fico’, tiene claro que quiere mantenerse alejado de las pasiones y las peleas políticas. Por ello dice que en enero comenzará a recorrer el país, hablar con la gente y con diferentes sectores políticos y “en su momento” decidirá si se lanza de candidato a la Presidencia para 2022. Gutiérrez habló con EL TIEMPO.



Usted es reconocido por su gusto por el ciclismo, ¿cómo va la carrera hacia la Presidencia?



Hay que ir pedaleando. Usted siempre que va a arrancar algo tiene que saber si le gusta, si siente pasión por eso (eso existe) y hay una etapa muy dura que es la familia. Contar con el apoyo de mi esposa, Margarita, y mis hijos, Emilio y Pedro, será un momento decisivo.

¿Cómo está pensando comenzar esa carrera?

​

Vamos a ir hablando con la gente, recorriendo los municipios. Desde enero quiero empezar a recorrer más las regiones y ya, en su momento, tomar una decisión.



¿Cuál es la tendencia política con la que se identifica?



Yo llegué por firmas a la alcaldía de Medellín. Por eso el partido mío fue la ciudad, fue Medellín. Eso es en lo que yo creo. Yo estoy muy alejado de las pasiones políticas. Me he ubicado en el centro siempre, y he dicho que los temas hay que resolverlos. Por eso creo que aquí no puede haber gente que cree que es dueña de los temas. Hay algunos que se creen los dueños de lo social; otros, de la seguridad, y la seguridad no es de izquierda ni de derecha, la educación tampoco ni la salud.



¿Es decir que no se ubica en la derecha ni en la izquierda?



Reconozco cosas buenas en todos los sectores y no soy de los que estigmatizan. Creo que lo que el país necesita hoy son propuestas, buenas ideas. Este país necesita reactivación económica, un plan de asistencia social muy fuerte. Este año, producto de la pandemia, quedan en situación de pobreza 5,6 millones de colombianos y usted cree que a la gente en la calle le importa esa discusión de si es de izquierda o de derecha; no, a la gente lo que le importa es si tiene trabajo, con qué pagar el mercado y la salud.

¿Uribista o antiuribista?

​

Yo reconozco y he reconocido siempre el trabajo que realiza el expresidente Uribe por el país. Es una persona a la que le he tenido respeto y aprecio. Estar en contiendas políticas, en las que inclusive enfrenté a sus candidatos y les gané, jamás nos hizo tener un distanciamiento o ser enemigos. No veo la política como la necesidad de que si no están con uno, son enemigos. Qué desgaste aquellos que se meten a la política solo a reconocer enemigos. La gente está ‘mamada’ de la pelea. Aquí la pelea tiene que ser es con los delincuentes, esos sí son los enemigos.



¿Tiene pensado alianzas o consultas con otros sectores?



Puede ser y el tiempo lo dirá. El panorama político no está para creer que una sola persona logra todas las transformaciones que se necesitan, pero hoy está muy temprano para definir eso.

¿Cree que alguien llegue a la Presidencia solo?

​

Siento que va a ser muy importante, no solo para ganar, que se junten diferentes vertientes en algún momento y poder sacar adelante muchas de las reformas que necesita el país. En caso de arrancar, yo lo haría por firmas y veremos con quiénes hay coincidencias en temas.



¿Qué opina de la imputación de cargos a varias personas por el tema de Hidroituango?



Siempre he sido respetuoso de la institucionalidad y de los órganos de control. Conozco a muchas de las personas que fueron imputadas y lo único que deseo es que resuelvan dicha situación. Queda claro que en el momento en que ocurrió la emergencia lo que hicimos, como equipo, fue atenderla, evitar la tragedia y salvar el proyecto. No le deseo nada malo a nadie. Quiero a EPM y a su gente, y estoy seguro de que Hidroituango será una realidad.

