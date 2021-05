'Tenemos un país en llamas, en materia social': Federico Gutiérrez

Las insatisfacciones y los reclamos sociales y la percepción de inseguridad, tanto en el campo como en la ciudad, serían las principales inquietudes que estarían en la campaña del 2022.



Así lo cree que exalcalde Medellín Federico Gutiérrez, quien desde algunos meses está recorriendo el país y construyendo una candidatura presidencial y que estaría basada, como él mismo lo dice, en “el ciudadano de a pie”.



Gutiérrez le habló a EL TIEMPO sobre sus percepciones de la situación actual, afirmó que así como tiene gente que lo apoya en el uribismo, también tiene respaldo en otros sectores, pero que lo más importante en este momento es llegar a acuerdos sobre las prioridades que tiene el país.



¿Cómo analiza la situación actual?

Con mucha preocupación, con angustia, como se siente en cada rincón de Colombia. Sin lugar a dudas esta es la crisis más profunda que ha vivido el país en las últimas décadas y va a necesitar una posición muy clara de los diferentes sectores, tanto políticos, como económicos y sociales, para superarla. Veo los reclamos sociales, con los que estoy absolutamente de acuerdo. Esto es una bomba social. Tenemos un país en llamas, en materia social y necesitamos, de manera urgente, un extintor social, en el que haya diálogo, pero también una posición firme la recuperar el orden y la tranquilidad. Apoyo los reclamos sociales y respeto la manifestación pacífica, pero soy claro en rechazar el vandalismo y cualquier tipo de violencia y, en mi opinión, los bloqueos son un tipo de violencia que hoy está llevando más pobreza y desesperanza.

Según datos del Distrito, este punto ha llegado a tener cerca de 3.000 manifestantes en un día. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Hay quienes dicen que se juntaron muchos problemas en el país, ¿usted qué opina?

No se puede negar que se juntaron muchas cosas: una desigualdad social muy profunda, veníamos en un país que venía haciendo esfuerzos muy importantes, pero cayó la pandemia, tuvimos la mayor contracción económica de los últimos cien años, el desempleo y la pobreza se dispararon. Llegó el coronavirus y llegaron las marchas, pero otra cosa son el vandalismo y la violencia. Y hay quienes aprovechan esto, que son los que quieren incendiar el país, hacer anarquía y que no dejan que el país despegue.



¿Cuáles deben ser las prioridades del país ante esta situación?

Se debe recuperar lo social y para ello se debe avanzar en la vacunación urgente, esa debe ser la insistencia, y avanzar en la reactivación económica y social, de lo contrario, ¿cómo vamos a sacar la gente de la pobreza?

Con @BancoAgrario y @Bancoldex abriremos líneas especiales de crédito, para apoyar a los pequeños comerciantes de #Buenaventura afectados por la pandemia y los bloqueos. También estamos con los jóvenes de esta ciudad, con educación superior pública gratuita y generando empleo. pic.twitter.com/1l5Pn6Btlk — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 26, 2021

¿Cómo cree que se puedan superar las diferencias políticas en una crisis social como la que se vive?

Pretender solucionar problemas de décadas en un mes es desconocer la realidad, pero sí tenemos que llegar a unos acuerdos en que hay cosas que no pueden seguir como van: niveles de pobreza como los que tenemos, jóvenes que no tienen acceso a la educación superior y que, por ende, no van a tener oportunidades ni acceso a educación de calidad. Esto no es solamente una negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro, sino cómo nos ponemos de acuerdo, como sociedad, sobre las prioridades que debemos solucionar, como la paz, la vida, las oportunidades y ahí es donde deben estar la educación y la salud y la recuperación del orden y la tranquilidad.



¿Ve espacio para un acuerdo entre diferentes sectores en torno a estos temas?

Yo siempre he estado alejando de esas discusiones de derechas e izquierda. Veo la vida de manera muy práctica y creo que los problemas son problemas y hay que solucionarlos. Hay que arrancar. Si aquí cada pedacito, cada persona se va a quedar pensando cómo se llegan a unos acuerdos sin que nadie ceda, pues nunca vamos a llegar a acuerdos. Supuestamente las soluciones están en manos de un gobierno y un comité del paro, pero yo me pregunto, ¿esos señores que van a negociar a nombre del paro representan a los jóvenes y a otros sectores que están marchando?, pues, por lo menos a mí, esos señores no me representan y le aseguro que a una gran mayoría de los colombianos no la representan.



'No es solamente un tema del Gobierno Nacional'

¿Y entonces?

Creo que lo que hay que hacer aquí es escuchar, escuchar por sectores. Yo invitarían a los jóvenes, que tienen reclamos muy válidos. Este no es solamente un tema del Gobierno Nacional, sino también de alcaldes y gobernadores. Hay un caso en el Valle. Unos empresarios me manifestaron que se habían cansado de esperar soluciones de las autoridades y se fueron a algunas zonas donde había marchas de jóvenes y algunos bloqueos y se pusieron a hablar y llegaron a algunos acuerdos sociales entre el sector público y el privado. Ellos mismos, sin la intervención del Estado, lograron levantar los bloques.



Usted está recorriendo el país para construir una candidatura. ¿Cuál es el reclamo más sentido que ha encontrado en la gente?

En resumen, hay muchos reclamos sociales. Hay una población inmensa que está en situación de pobreza. El 42,5 por ciento de los colombianos está en esa situación y eso lo tenemos que cambiar entre todos. Y también hay una percepción de inseguridad en muchas ciudades. La seguridad se logra con una mezcla: hay que tener mano dura con la criminalidad y, al mismo tiempo, debe haber factores sociales y oportunidades para la gente. Esto no es de izquierda ni de derecha, pero hay que buscar soluciones.



¿Usted diría que esta insatisfacción social será el tema de la campaña del 2022?

No, este es un momento muy complejo. Hoy la prioridad es lograr unas transformaciones sociales y no hay un tema más importante que la reactivación económica y social. Esto no se hace simplemente con discurso, sino con acciones. No hay mejor política social que la generación de empleo.

Balance general del paro nacional. Cifras del 28 de abril al 25 de mayo.



En esta imagen se puede ver el número de actividades relacionadas con las marchas, así como las lamentables afectaciones a la población civil y miembros de la @PoliciaColombia pic.twitter.com/rYxIrSsW0l — Mindefensa (@mindefensa) May 26, 2021

¿Cree que al actual gobierno le ha faltado hacer más en ese tema de la seguridad?

Yo ya goberné y desde que lo hice no soy tan ligero simplemente en criticar, sino en ver los factores con los que podemos salir de esto. Claro que el Gobierno tiene que seguir haciendo esfuerzos enormes. Creo que hay dos temas: la violencia ligada al narcotráfico y las masacres, que sucedieron en los departamentos que más han crecido en este fenómeno, y la percepción de inseguridad en las ciudades.



¿Cuál es su propuesta en este terreno?

Creo que esto no es solamente de aumento de pie de fuerza, que sí se necesita, sino que hay que ver que en los lugares dónde aumentan los cultivos ilícitos no hay Estado y esto es un tema que va de la mano de lo social. Creo que hay que apoyar a los gobiernos, tanto Nacional como locales, a la Fuerza Pública en todo lo que hace.

Los exalcaldes de Medellín Federico Gutiérrez; Bogotá Enrique Peñalosa, y Barranquilla Alejandro Char. Foto: Archivo particular

Mucha gente lo identifica como más cercano a la centroderecha y al uribismo, ¿usted qué dice?

Yo creo que hay gente buena en todos los sectores. Por ejemplo, al expresidente Álvaro Uribe le tengo respeto, pero no hago parte del Centro Democrático. Hay sectores de izquierda moderada a los que siempre les he tenido respeto. Aquí lo que no podemos tolerar la violencia ni los discursos de odio.



Pero en el uribismo lo ven como una opción para el 2022…

Y en otros sectores también. Tengo amigos en todos los sectores. Creo que este país no puede excluir a nadir y tenemos que trabajar entre todos. Yo quiero trabajar con la gente que quiera construir el país. En ese sector tengo amigos y gente con la que he trabajado, pero también en otras orillas que hoy se declaran más de centro, centroizquierda y quieren apoyar este proyecto. Son bienvenidos, pero sobre todo estoy convocando al ciudadano del común.



¿En qué quedó el tema de los exalcaldes?

​Seguimos hablando. Hay una gran ventaja y es que somos buenos amigos. Y hay muchos más exalcaldes que estamos construyendo una visión regional que necesita el país. Estaría mal de parte mía decir que hay un mecanismo decidido para escoger quién será el candidato. Vamos hablando y vamos mirando cómo le va cada uno. Somos amigos y estamos buscando gente que se quiera sumar para que el país pueda salir adelante, sin estigmatizar a otros sectores

