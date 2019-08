Hijo de Petro dice que con 400.000 votos le puede ganar a Elsa Noguera

Nicolás Petro es un joven abogado que hoy busca la gobernación del Atlántico en representación de los sectores alternativos. Su aspiración ha llamado la atención no solamente por ser hijo del excandidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, sino porque se enfrenta a una de las candidatas más sólidas para las elecciones de octubre: Elsa Noguera.



La exministra es apoyada por la familia Char, poderosa y respetada en la costa Caribe, y por los partidos Cambio Radical, Liberal, Conservador y Centro Democrático, por lo que su triunfo, aparentemente, es una cuestión de trámite.

Pese a esto, Nicolás Petro le dijo a EL TIEMPO que está confiado en los más de 400.000 votos que su padre obtuvo en el Atlántico en las pasadas elecciones presidenciales. "Hace cuatro años hubo dos candidatos (a la gobernación del Atlántico) que lograron más de 340.000 votos. Por eso yo creo que con unos 400.000 votos se puede lograr", afirmó.



Y sobre su padre, dijo que "le tiran muy fuerte" y que, por eso, "se tiene que defender".

¿Quién es Nicolás Petro?



Soy un joven caribeño que nació en Ciénaga de Oro, en Córdoba; que hizo la primaria en un colegio público de esa ciudad y luego hizo el bachillerato en Montería. Soy abogado, con maestría en cambio climático y estoy haciendo actualmente una maestría en gobierno y gestión pública para Latinoamérica.



¿Pero toda su vida política ha estado al lado de su papá?



Claro, siempre. Es más, la primera imagen política que yo te tengo es en una tarima al lado de mi padre, y él hablándole a la multitud. Sí, yo he crecido siempre en la política al lado de mi papá. Pero no solo con mi papá, sino que mi familia materna también es de una gran tradición política en Córdoba, más exactamente conservadores.

La seguridad es uno de los temas que más preocupa a los atlanticenses. Nosotros proponemos la creación de una red inteligente con las fuerzas públicas para que ningún rincón del Atlántico se quede sin vigilancia.

¡Más cámaras de seguridad, menos de fotomultas!#PetroGobernador — Nicolás Petro RF (@nicolaspetroB) August 15, 2019

¿Cómo terminó usted de candidato a la gobernación del Atlántico?



Hace cuatro años yo estuve trabajando en una candidatura al Concejo de Barranquilla, pero por cuestiones políticas hicimos una alianza política con Mais. Faltando unos 25 días para la fecha de inscripción se rompieron esos acuerdos y, por temas de tiempo y de póliza, no alcanzamos a inscribirnos. Ya en la candidatura presidencial fui gerente de campaña a nivel del Caribe, donde tuve la tarea de organizar las manifestaciones, pero también la campaña casa a casa. Y este año estaba construyendo una candidatura a la Asamblea del Atlántico, pero un grupo de líderes políticos y sectores empresariales -así como líderes juveniles y candidatos al Concejo de Barranquilla y a alcaldías- me propusieron el reto de ser el candidato a la gobernación.



Y usted le dijo que sí…



Yo me tomé como dos días. Les dije que tenía que hablarlo con mi papá, con mi mamá y con mi esposa para tomar una decisión. Y tomamos la decisión de que debíamos asumir esta iniciativa política, máxime cuando hace poco más de un año la Colombia Humana, con la candidatura presidencial de Gustavo Petro, fue la principal fuerza política en el Atlántico. Tuvimos una votación de más de 440.000 votos, con la que derrotamos a la misma maquinaria política que hoy está acompañando a Elsa Noguera, que son los Uribe, los Char, César Gaviria, Pastrana y otras personas.



Entonces, ¿usted está convencido de que en el Atlántico el petrismo tiene lo suficiente para derrotar a los Char?



Claro, sí. Es que nosotros no solo ganamos en las presidenciales, sino también el año pasado en la consulta anticorrupción y logramos más de 450.000 votos. Eso quiere decir que en el Atlántico hay un importante sector que está votando diferente.



¿Y qué va a hacer usted para mantener esos votos?



Hay que conquistar o volver a enamorar ese sector de la sociedad atlanticense.



¿Cuántos votos cree que se necesitan para ser gobernador del Atlántico?



Hace cuatro años hubo dos candidatos que lograron más de 340.000 votos. Por eso yo creo que con unos 400.000 votos se puede lograr.



¿Entonces está esperando sacar 400.000 votos?



Aspirando no, lo que estamos buscando es reenamorar, reconquistar esos 450.000 votos que sufragaron de una manera diferente.

Hace unos días, Nicolás Petro publicó esta foto en la que habla del apoyo de reconocidos líderes como el exsenador por los 'verdes' Antonio Navarro (centro). Foto: @nicolaspetroB

¿Y qué le está proponiendo a la gente del Atlántico para 'reenamorarla'?



Una transformación social y política. Unas grandes transformaciones. Mire, aquí hay unos avances en infraestructura, porque los hay, pero a la vez hay un abandono total en el tema social, ambiental, en servicios públicos, en educación y en salud. Hay hospitales de algunos municipios en los que llevan meses sin pagarles a los empleados, hay algunas instituciones educativas en pésimo estado, en las que ni siquiera hay tableros. Es que ni siquiera hay una política pública para la infancia.



¿Esto, según usted, a qué se debe?



Esto se debe a que la filosofía de las últimas administraciones se centra en creer que todo está en el desarrollo de obras de cemento y lo que se necesita es un desarrollo integral que tenga varios componentes. Es decir: no solo infraestructura, sino también componente humano, ambiental, social, educativo y que haya buenos servicios públicos.



Y en concreto, ¿qué les está proponiendo?



Mientras Elsa Noguera propone hacer en los municipios lo que ella hizo en Barranquilla, que fue construir parques, lo que hay son necesidades como acueducto y alcantarillado. Nosotros vamos a priorizar que antes que parques, lo que se necesita es que en la mayoría de municipios haya alcantarillado y acueducto. Primero que todo, hay que suplir las necesidades básicas de la comunidad.



¿Con eso se puede 'reenamorar' a los atlanticenses?



Tenemos mucho para ganar, mucho para crecer. Lo otro que tenemos es que hay un hambre voraz de ganar de la familia Char, que hoy tienen la alcaldía de Barranquilla y la de muchos municipios del Atlántico y, además, se apoderaron de la Universidad del Atlántico. Ellos tienen una hegemonía y una concentración del poder en Atlántico, y tú sabes que cuando hay una concentración tal de poder, las puertas de violencia y corrupción son gigantescas. Esa también es una de nuestras banderas.



Y ahí, ¿usted qué está proponiendo?



Hacer un gran pacto político con sectores gremiales, empresariales, sociedad civil, ciudadanía libre. Un pacto por la democracia.

¿Y a ese pacto va a invitar a los Char?



No, porque son los Char los que quieren apoderarse de todo.



¿Qué diferencia hay entre Nicolás y Gustavo Petro?



Yo tiendo a ser más reconciliador.



¿Siente que su papá no mucho?



No, lo que pasa es que a él también le tiran muy fuerte y entonces, obviamente, uno se tiene que defender.



Hablando de su campaña, ¿es bueno o malo llevar el apellido Petro?



Primero que todo, estoy muy orgulloso de ser el hijo de Gustavo Petro. En la campaña, así como ese apellido me abre muchas puertas, también me cierra otras.



Hablando desde Barranquilla, ¿usted cree que el petrismo debería hacer alianza con Claudia López para la alcaldía de Bogotá?



Yo soy conciliador. Lo ideal es la unión de todos los sectores alternativos. De todas maneras, hay que tender los puentes para lograr esta unidad, no solo para esta elección que viene, sino para las presidenciales del 2022. Hay que buscar la unidad alrededor de unos puntos fundamentales.



¿Es decir que su papá debería mantener las puertas abiertas?



Mi papá ha mantenido las puertas abiertas, él ha dicho que no están cerradas y nunca van a estar cerradas para un diálogo, para construir unidad entre los sectores alternativos.



