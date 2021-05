'Los ciudadanos de Cali sentimos que nos dejaron solos'

Al senador uribista y caleño Gabriel Velasco se le rebozó la copa, como él mismo lo dice. El pasado fin de semana y al ver que los propios ciudadanos eran quienes estaban tratando de retomar el orden en Cali tomó la decisión de renunciar a la vocería del Centro Democrático en el Senado y hablarle duro al Gobierno Nacional: "Nos dejaron solos", dijo.



En diálogo con EL TIEMPO, el congresista explicó los fenómenos sociales que han hecho que Cali este sufriendo en la actual situación social. Y aunque agradeció que el presidente Iván Duque haya visitado la ciudad en la madrugada del lunes, pide que haya una presencia "permanente" del Gobierno Nacional en la ciudad.



¿Cómo está la situación actualmente en Cali y en el Pacífico?

Lo primero sería que Cali y el Valle del Cauca han sido una región con muchas desigualdades y con unas dificultades y una pobreza muy grande. Hay razones para que la gente esté molesta y quiera salir a manifestarse, a protestar y a mandar su voz fuerte de indignación por lo que les está pasando. Nosotros aplaudimos que la gente se manifieste e incluso apoyamos que quiera salir de esas dificultades.



Y entonces, ¿qué pasó para que la región viva este momento de convulsión?

Desde el pasado 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional, lamentablemente en el Valle del Cauca se ha generado un despliegue de vías de hecho y actos que nos tienen muy preocupados. Se han generado saqueos, violentaron las estaciones de transporte masivo, vandalizaron el comercio y generaron un caos enorme en la ciudad de Cali. A raíz de eso, algunos pocos violentos han decidido generar un bloqueo en el Valle del Cauca y especialmente en Cali.

El senador por el Centro Democrático Gabriel Velasco. Foto: Prensa Gabriel Velasco

¿Qué consecuencias ha tenido este bloque?

Que no se permite la circulación de absolutamente nada. Hoy en el Valle del Cauca y en Cali hay escasez de alimentos, hay productos que no se consiguen y eso ha tenido como consecuencia que el costo de los alimentos para los más vulnerables se ha incrementado de manera dramática, ya que, como hay escasez, los precios de los alimentos se han subido. Tampoco hay combustible y las colas son interminables para poder acceder a este. Parece una ciudad en guerra. Los ‘pelaos’ no pueden ir al colegio, la gente no puede ir a trabajar y no hay acceso a la salud.



¿Cómo ha sido este tema de la salud?

No están llegando muchos insumos que se necesitan, como el oxígeno o los tratamientos renales, y la gente se está muriendo porque no se pueden hacer diálisis. Y también las personas que están en UCI con covid y no tienen oxígeno. No se puede vacunar a la ciudadanía que estaba en este proceso. Hoy la ciudad se encuentra en un caos. Hay anarquía. Les estamos diciendo a los ciudadanos que si quieren protestar, manifestar su inconformidad, su rabia, que lo hagan de manera pacífica, pero que no bloqueen la ciudad.



Vecinos del Cerro de la Bandera en #Cali denuncian la llegada de personas para invadir los cerros tutelares.



Sus prácticas comunes: asentamientos ilegales, quemas ilegales, daños a propiedad privada y ecológicos.



Necesitamos AUTORIDAD@ChriGarces @PoliciaCali @AlcaldiaDeCali pic.twitter.com/kMk6Mm2Gnx — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 11, 2021

¿Por qué esta situación social se ha sentido más en esta región del país?

Para que haya rabia y malestar lo que ha pasado es que hay muchos ciudadanos que hoy tienen muchas dificultades y el covid las ha aumentado. Los ingresos son precarios, al igual que el acceso a la educación. Hay un tema profundo social que hay que resolver y eso, sin duda, no lo podemos desconocer. Tenemos que trabajar para expandir toda la política social del Estado y articularla muy bien en las regiones, especialmente en Cali.



¿Cómo evalúa lo que ha hecho el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina?

Yo creo que el alcalde de Cali ha sido absolutamente permisivo con la situación, se ha hecho el loco y se hizo el de las gafas. Miró para otro lado. Hoy tira la responsabilidad para todo el mundo, menos para su propia parte. Nosotros sabemos por experiencias anteriores que, normalmente, cuando hay manifestaciones, en esta región hay unos poquitos inescrupulosos que generan violencia. Si eso se sabía, se debió generar un despliegue previo de la Fuerza Pública, solo con el objetivo de proteger a esos manifestantes pacíficos y a la ciudadanía que no está protestando. Eso no se generó.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien hace unos días encabezó una marcha cívica con la bandera de la ciudad. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

¿Qué pasó después?

Cuando comenzaron a darse todos los hechos vandálicos, se dejó que el control de la ciudad lo tomaran las personas que la quieren bloquear y nunca vimos un actuar con decisiones firmes y liderazgo para retomar el orden por parte del alcalde de la ciudad. Los indígenas tienen el derecho constitucional a movilizarse por todo el país, pero son los que están al frente de los bloqueos. Creo que el alcalde también tiene una gran responsabilidad.



¿Y cómo cree que ha actuado el Gobierno Nacional?

Tampoco actuó a tiempo. Los ciudadanos de Cali sentimos que nos dejaron solos, abandonados y ha habido mucha preocupación en la ciudad, porque no se ha podido retomar el orden y la tranquilidad. Debimos haber tenido una presencia permanente del Gobierno para ayudar a resolver esto. El jefe supremo de la Fuerza Pública es el Presidente de la República y cuando la situación se salió de control se debió haber generado liderazgo, actuar en la ciudad y crear mecanismos para salir de esta situación, como ahora se están planteando. Creo que se demoraron en actuar y la ciudadanía se organizó para protestar y uno ve que quien está tomando la iniciativa es el ciudadano y no el Estado. Ahí es cuando uno se da cuenta que está solo.

Queremos decirles a los jóvenes del Valle del Cauca que sabemos de sus necesidades, reclamaciones y propuestas, y habrá un espacio para escucharlos y hablar de los temas que los aquejan. La invitación es a que se vinculen y que juntos lleguemos a soluciones rápidas y concretas. pic.twitter.com/CxK4A4ByTu — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 10, 2021

¿Qué opina de la visita que hizo el presidente Duque a Cali en la madrugada del lunes?

Agradezco que el Presidente haya venido a Cali a tratar de generar liderazgos y a tratar de retomar el orden y la tranquilidad. Los funcionarios del Gobierno Nacional vienen y van y creo que lo qiue necesitamos es una presencia permanente del Ejecutivo para que se pueda generar un nuevo liderazgo en la ciudad, acompañado del alcalde y la gobernadora para que regrese el orden y la autoridad.



¿Estas razones fueron las que lo llevaron a renunciar a la vocería del Centro Democrático en el Senado?

Después de todo esto que viene sucediendo en Cali, empezamos a ver que los propios ciudadanos entre sí están empezando a tener rifirrafes y conflictos, que pueden derivar en más violencia. Cuando uno ve que eso está sucediendo y que el Presidente de la República no puede venir a Cali porque es posible que se distraiga la Fuerza Pública, se me rebozó la copa y llegué a la conclusión que estamos solos y nos dejaron abandonados. Tomo la decisión de manifestar que, si eso es lo que sucede, no puedo seguir representando a la bancada, porque tengo que ser el vocero de los caleños y los vallecaucanos. No puedo seguir transmitiendo mensajes del partido si a mi ciudad y mi región las han dejado solas.

¿Esto es ‘fuego amigo’ desde el propio partido de gobierno y el uribismo?

No. La verdad yo me paro siempre del lado de los ciudadanos. Esto es un llamado de atención e incluso una súplica: no nos dejen solos, nosotros necesitamos la ayuda para poder sacar adelante esta ciudad y no puede ser que los ciudadanos sean los que están tratando de recuperar el orden y la tranquilidad. Necesitamos la autoridad del Estado para tomar o retomar el control de la ciudad y ahí tiene la responsabilidad el Gobierno que he apoyado, apoyo y que seguiré apoyando y también la tiene el Alcalde, que creo que está pasando de agache en esta situación.



¿Y entonces?

Yo no lo hice por generarle un jalón de orejas, con toda honestidad. Lo hice porque ya mi impotencia llegaba al límite. Las llamadas de las personas, de los ciudadanos que represento, lo que veía en redes y en todos lados nos tenían al límite y la único opción real era tener los pantalones suficientes para decirles a todos: yo represento a los vallecaucanos y nos dejaron solos y me paro del lado de los ciudadanos que necesitan una voz que le dijera al Gobierno Nacional 'venga y ayúdenos'.

