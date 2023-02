Aida Avella, en 1996, tuvo que salir de Colombia por 17 años luego de ser víctima de un atentado que la llevó al exilio mientras muchos de sus compañeros de la Unión Patriótica (UP) eran asesinados. Hoy es senadora por ese partido y sobreviviente del exterminio por el que fue condenado el Estado. En diálogo con EL TIEMPO reflexiona sobre el significado del fallo para el país.



¿Qué significa este fallo para la Unión Patriótica?

​

Es un paso muy importante para la justicia. Significa que la memoria sobre estos crímenes nunca se perderá.



Como sobreviviente, ¿qué significó para usted la decisión?



El fallo es un alivio para los que se quedaron, los que sobrevivimos, los que perdieron todo, los que llegaron a una edad como la que yo tengo, que nos volvimos abuelos y todavía no teníamos una respuesta de ninguna entidad. Por lo menos hubo una, que tuvo que ser internacional, que dijo quiénes son los responsables en esto.



¿Qué reflexiones le deja este fallo al país?



Que nadie puede morirse en Colombia por sus creencias políticas. Este fallo no es solo para la UP, es para decirle al país que nadie de derecha, ni de centro ni de izquierda puede morir por sus ideas políticas. Es un legado que debe quedar para las próximas generaciones. El fallo es un referente histórico. Acá pasó algo muy grave con un partido político y es que lo quisieron desaparecer físicamente porque nunca estuvieron preparados para el debate político en ese momento. Cuando había gente que bajaba de la insurgencia a ser parlamentaria, y eran de las mejores, las sacaron a punta de amenazas ara botar la paz, porque sí ha habido un sector recalcitrante que nunca ha querido la paz, porque la guerra ha resultado un buen negocio para ellos. Estamos seguros de que este Gobierno va a tener una respuesta no solo al fallo sino también a lo que representa, debidamente, cada uno de nosotros.



¿Qué opina de las medidas de reparación? ¿Algo quedó faltando?



Sí. Quedó faltando algo que habíamos pedido como reparación: que nos devolvieran los cargos en Senado, Cámara, Concejos, Asambleas Departamentales de toda la gente que mataron. Si nos mataron 9 parlamentarios, que nos dieran 9. Tiene que haber un reconocimiento para las víctimas. Seguramente en Bogotá se hará un monumento con los nombres de los compañeros desterrados y desaparecidos (…). No sé quién aceptó el resarcimiento económico, pero aunque eso no es importante, hay familias necesitadas que nunca pudieron educar a sus hijos, que perdieron su ranchito, que viven en condiciones difíciles.



Tras el fallo, ¿qué aspectos quieren esclarecer?



Los determinadores. Tuvo que haber gente dentro del Estado que determinó que teníamos que morir. Que ellos mismos confiesen, hay algunos vivos todavía. ¿Quiénes diseñaron la operación baile rojo? ¿La operación de gracia? Con ese operativo me dispararon. Yo les haría un llamado a los que están vivos.No queremos cárcel para ellos, sino que digan quiénes fueron y expliquen por qué determinaron que teníamos que morir. Esa es una función también de la Fiscalía, si ellos no quieren decirlo voluntariamente. No puede ser que se den el lujo de matarnos y ahora estén pensionados (...). Hay jefes paramilitares que están dispuestos a dar a conocer la lista de empresarios que pagaron y dieron listas de dirigentes sindicales que había que matar. Eso se tiene que saber. Tiene que haber una verdad.



¿Cree que el país ha cambiado respecto a lo que era hace 40 años?



Creo que tiene que cambiar porque, incluso, siguen matando a los líderes sociales. Eso hace parte de una intolerancia.



¿Qué sigue para la Unión Patriótica?



Un inmenso trabajo para hacer cumplir lo que dijo la Corte, de educación con los jóvenes, de hacer que las víctimas sean resarcidas.



¿Este fallo es un paso para empezar a cicatrizar la herida abierta?



Podría ser. Esto no es solo de la UP. Hay sensaciones encontradas. Hay gente que lloró, que se abrazó, que se estremeció, que se deprimió, que no durmió, pero es un alivio grande. Se abren las puertas de la justicia en Colombia.



