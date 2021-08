Pulso entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa por tranvía

Los exalcaldes de Bogotá Gustavo Petro y Enrique Peñalosa protagonizaron este lunes un nuevo enfrentamiento en redes sociales, esta vez por el sistema de transporte de la capital.

La discusión surgió luego de un fallo judicial que ordenó la suspensión de las obras en la avenida 68, donde se construirá un nuevo corredor del Transmilenio.



(Vea también: Elecciones 2022: cómo avanzan algunos precandidatos presidenciales)



Tras esta noticia, Petro aseguró que lo mejor para este corredor es un tranvía eléctrico.



"El estudio está y se demostró que es más barato y no destruye el urbanismo, una.troncal de tranvía eléctrico por la Avenida 68, que además, salva la séptima de ser otra troncal de buses pesados", manifestó el senador de Colombia Humana.



Ante el pronunciamiento de Petro, el exalcalde Enrique Peñalosa, defensor del Transmilenio, ripostó y aseguró que "el tranvía tiene un mayor costo de inversión".



"Como es frecuente, lo que dice Gustavo Petro no es cierto.El tranvía tiene un mayor costo de inversión y de operación, menos capacidad y no tiene la flexibilidad de pasar a otras troncales. De cualquier forma Gustavo no hizo nada: ni tranvía, ni troncales, ni Metro. Nosotros sí", manifestó Peñalosa.



EL TIEMPO