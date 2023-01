El expresidente Álvaro Uribe, el jefe del Centro Democrático se refirió en la mañana de este martes a las elecciones regionales de este año y lanzó algunas pullas que no está claro a quién van dirigidas.



​Uribe a través de su cuenta de Twitter hizo los cuestionamientos, pero no se refirió a nadie en particular.

"¡Ojo con las elecciones regionales! Hay casos de incoherencia de avivatos, sin preparación, sin doctrina, con discurso moral y prácticas contrarias, que toman la política como un negocio para promover otros negocios", señaló el expresidente.



Por ahora Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, renunció al Senado para dedicarse a negocios particulares y no se descarta que sea candidato a la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, no se puede asegurar que las pullas de Uribe estén dirigidas al exsenador.



