El expresidente Álvaro Uribe a través de un video se pronunció de manera contundente este sábado en contra de la Comisión de la Verdad.



Dijo que dicha Comisión "tiene patente para mentir, calumniar y abusar" y explicó las razones que lo llevan a señalar eso.

Para el jefe del Centro Democrático "es una irresponsabilidad señalar a mi gobierno de incentivar asesinatos, nadie tiene la más mínima evidencia de que mi persona hubiera ordenado o incentivado asesinatos, cuando digo nadie es nadie, nadie en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, en los órganos de control que siempre ‬asistían a nuestros Consejos de Seguridad", señaló.

Nadie tiene mínima evidencia de que yo hubiera ordenado, tolerado o incentivado asesinatos. Cuando digo nadie es nadie en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, en el órganos de control que siempre asistían a nuestros consejos de seguridad.https://t.co/ikYQfp3xMJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 14, 2022

Este es el texto de la declaración del expresidente Álvaro Uribe



La Comisión de la Verdad tiene patente para mentir, calumniar y abusar.



El art. 29 del decreto 588 de 2017 consagra una impunidad total a todo lo que diga, sugiera, recomiende la Comisión de la Verdad. No hay modo de defenderse de sus abusos.



El Padre de Roux me expresó que se necesitaba ampliar el plazo para no interferir elecciones. Sin embargo, el comisionado Alejandro Valencia Villegas ha anticipado el informe sesgado sobre los falsos positivos, en el cual acusa a mí Gobierno de haber incentivando asesinatos.



El comisionado Alejandro Valencia Villegas ha tenido manifiesta actitud política en contra de mi persona, ha sido abogado contra la Nación por el bombardeo de la Fuerza Aérea a un grupo terrorista en Santo Domingo, Arauca, hechos ocurridos antes de mi Gobierno.



Es una irresponsabilidad señalar a mi Gobierno de incentivar asesinatos. Nadie tiene las más mínima evidencia de que mi persona hubiera ordenado, tolerado o incentivado asesinatos. Cuando digo nadie es nadie en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, en el órganos de control que siempre asistían a nuestros consejos de seguridad. Al contrario, lo que hice fue tomar medidas, desde el principio del Gobierno, para que la política de Seguridad Democrática fuera rigurosa en la observancia de la transparencia.



Así consta en el informe público de 63 puntos. Pero esto lo desconoce la Comisión de la Verdad, acosada por muchas ONGs, que por sus orientaciones políticas han sido enemigas del derecho de los colombianos a vivir en un país seguro.

El marco de impunidad de la Comisión, elevado a rango Constitucional, de manera ilegítima al desconocer el Plebiscito, no me deja más camino que apelar reiteradamente a la opinión pública, nacional e internacional, para defender mi proceder firme y transparente que bastante sirvió a Colombia y defendió unas tesis útiles a muchos países hermanos.



