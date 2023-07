En la tarde de este miércoles el expresidente Andrés Pastrana Arango exigió la renuncia de Alexander Vega Rocha del cargo de Registrador Nacional del Estado Civil. Se trata de otra voz que se suma a la de varios dirigentes que creen que el funcionario debe dar un paso al costado tras la revelación de los audios del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga con lo que se sacudió la discusión política del país.

“Oyendo los audios de la Revista Semana me surgen varias preguntas”, dice Pastrana: “¿Si el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, hoy Registrador Nacional del Estado Civil, habría incurrido en al menos cuatro delitos: fraude procesal, prevaricato, obstrucción a la justicia y soborno a testigos? Que garantías nos da este Registrador para las próximas elecciones?



También en las últimas horas, Vega rompió su silencio sobre las investigaciones llevadas a cabo por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2014 cuando él era uno de sus magistrados.



“Las manifestaciones y acusaciones hechas en esa grabación no son ciertas. No hubo ningún pacto o compromiso sobre las decisiones que se discutieron dentro de la corporación”, afirmó Vega.



“Es importante reafirmar y aclarar que no fui ponente en ninguna de las dos investigaciones de las campañas presidenciales de 2014. Además, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”, argumentó.



“Mis acciones como magistrado siempre se desarrollaron dentro del marco de la ley, atendiendo a las pruebas de cada expediente y respetando la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, así como las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, dijo el Registrador.



Sus declaraciones se produjeron casi en simultanea con la revelación de que el 10 de julio de 2017, la Fiscalía le informó a Vega que según documentos recaudados por la Procuraduría de Panamá, Odebrecht destinó 1.6 millones de dólares para la campaña de Zuluaga y que estos los tenía Carlos Camargo, entonces magistrado y hoy defensor del Pueblo.



Y, por si fuera poco, llegan cuando aún está diáfano el eco de la entrevista de EL TIEMPO con el también exmagistrado del CNE Armando Novoa quien se mostró categórico en su juicio: "Alexander Vega es cómplice de una operación de ocultamiento".



Para Novoa “Vega tergiverso un comunicado que había publicado Otto Bula y establecieron en la sala un pacto de impunidad de las investigaciones en las que participó Felipe García, el propio Carlos Camargo, Héctor Elí Rojas y otros. Incluso presentaron una denuncia penal en contra mía, que luego fue archivada. Cuando Carlos Camargo presentó una resolución para absolver a Óscar Iván Zuluaga yo dejé una constancia de cerca de tres hojas mostrando por qué el CNE no debía acoger esa absolución. El Consejo Electoral fue un rey de burlas por un acuerdo liderado por el ahora registrador”.



De ahí las inquietudes que ronda hoy en varias colectividades sobre un registrador que tiene que ser prenda de garantía para las elecciones del 29 de octubre cuando los colombianos elijan en los 32 departamentos sus gobernadores y diputados de las asambleas y en los 1.102 municipios sus alcaldes, concejales y ediles de las juntas administradoras locales.



Las voces en contra de Vega provienen de disimiles sectores ideológicos. “Y pensar que a este corrupto el Congreso le acaba de aprobar un Código Electoral que pone en riesgo la integridad de la Registraduría y de las elecciones. Apoyado sin chistar hasta por los sectores alternativos. El mismo que tapó Odebrecht en el CNE”, dice la representante a la Cámara Catherine Juvinao del Partido Alianza Verde.



“Las grabaciones difundidas de Óscar Iván Zuluaga exigen un pronunciamiento del Registrador. No son halagadoras y deben ser aclaradas esos señalamientos de oídas. Debe esmerarse en ofrecer garantías de transparencia e igual trato a todos los partidos y candidatos”, asegura, por su parte, la senadora Clara López del Pacto Histórico.



Esta, sin embargo, no es la primera vez que Vega está en el ojo del huracán. A finales de diciembre Juvinao lo cuestionó por su proceso de elección: “Alexander Vega habría falsificado certificados laborales para llegar al cargo”, dijo en ese momento la parlamentaria.



En aquella oportunidad, Juvinao nombró a Bernardo 'Ñoño Elías', Musa Besaile y Otto Bula -políticos condenados por distintos delitos- como algunas de las personas con las que Vega tuvo relaciones políticas y cuyos nombres han vuelto a ver la luz por el caso de Odebrecht.



Para ella, Vega no podía ser elegido por el Congreso para llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE) debido a una sanción que le había impuesto la Procuraduría. Según su acusación, Vega le pidió al exprocurador Alejandro Ordóñez que se retirara esa sanción.



“En apenas tres semanas, el exprocurador Alejandro Ordóñez le revocó la sanción”, afirmó la parlamentaria, quien sentenció: “Catorce días después, el Congreso elige a Alexander Vega como magistrado del Consejo Nacional Electoral”.



Vega optó por hacer un trabajo silencioso y sacó adelante el Código Electoral, también en medio de controversias, y ahora se disponía a concentrarse en las elecciones. Sin embargo, el terremoto político provocado por los audios de Zuluaga han puesto a muchos líderes a dudar de él y cuestionar sí está en la capacidad de echarse sobre sus hombros la jornada más importante en el calendario: las elecciones regionales del 29 de octubre.



POLÍTICA