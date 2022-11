El Ministerio de Justicia ha estado en el centro de la polémica este martes. Un proyecto de ley que están construyendo desde esa cartera con el fin de "humanizar el sistema penitenciario" tenía incluido en su borrador un artículo que fue catalogado como un intento de censura a la prensa.



Inicialmente, el artículo señalaba: "La prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programas de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa".



Luego agregaba: "Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos".



Según la redacción - que ya fue modificada - se daba a entender que los medios estaban obligados a publicar contenidos que, además, serían previamente revisados por un organismo público, un mandato que va en contra de lo que establece la Constitución sobre la censura y la protección de la libertad de expresión.

Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia. Foto: Página web Universidad Externado de Colombia

En el artículo se modificó el verbo "deberán" por el de "podrán", cambio que ya está contemplado en la última versión del proyecto de ley, el cual sigue en construcción.



Para el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), Werner Zitzmann, este cambio "denota que es posible llegar a entendimientos, lo que siempre será la mejor fórmula para construir".



En diálogo con este diario explicó que coincide en que "cualquier cosa que pretenda obligar o imponerles a los medios de comunicación, en el sentido de tener que publicar contenidos de cierto estilo, por supuesto atenta contra la libertad de prensa y editorial de los medios".

También señala que "desde el punto de vista comercial, imponerles costos a los medios para adelantar campañas de comunicación" no tiene mucho sentido, pues si son campañas que necesita adelantar el Estado, este las podría pagar.



Además, reiteró que imponer obligaciones de contenidos a los medios "no es aceptable".

Werner Zitzmann es abogado, consultor y director de la AMI. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Zitzmann, por otro lado, aseguró sobre la situación que se presentó este martes que hay que mantener la calma y primero "entender qué es lo que se propone, hacia dónde va y buscar mecanismos de diálogo para hacerle ver, en este caso al Ministerio de Justicia, por qué eso es inconveniente".



"Mi mensaje es que antes de producir un choque de trenes, una confrontación, es importante poner en una mesa de diálogo las posiciones para entender de dónde viene la iniciativa y buscar qué responde el sector de eso", afirmó.



Eso sí, enfatizó que cualquier norma que incluya algún contenido que imponga censura no es aceptable. "El país no se debe mover hacia esa dirección", dice.



Ahora bien, el director de la AMI indicó que este tipo de normas que señalan que un medio de comunicación puede publicar cierta información es algo que "ya se sabe". "Los medios podemos adelantar campañas de lo que consideremos pertinentes, para eso no necesitamos normas".



Dice que desde gobiernos anteriores hay un "afán normativo donde pareciera que con leyes se solucionan una cantidad de cosas desconociendo que muchas de ellas ya están reguladas o ya tienen marcos. En el caso de la libertad de prensa y de expresión están clarísimos en la Constitución como derechos fundamentales equilibrados con el derecho al buen nombre".



Por lo anterior, Zitzmann reitera su llamado a conocer los marcos normativos vigentes, pues explica que a veces algunas "regulaciones entrañan más propósitos políticos que unos propósitos administrativos".



