La tensión entre Álvaro Uribe y un periodista de CNN

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez tuvo un agrio rifirrafe con un periodista en el programa Conclusiones de CNN en español cuando éste le cuestionó por “su retórica” en medio la crisis social que vive el país. El líder del Centro Democrático, por su parte, exigió “respeto” y dijo sentirse “atacado”.



(Le puede interesar: Se abre diálogo institucional y social en busca de consenso)

En la entrevista Fernando del Rincón le preguntó sobre esta retórica de Uribe: “Muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente".



En ese momento Uribe interrumpió la conversación y señaló: “Usted me llama es a condenarme, usted no me llama para una entrevista, no le puedo aceptar esto”, dijo.



(Lea además: La respuesta desde la Casa de Nariño a las críticas de Fajardo)



Y aseguró: “Usted no me está llamando a mí como periodista, usted me está llamando como político y no puedo aceptarle esto (...) Yo con mucho gusto le quiero responder todo, pero no con sus bravuconadas, yo le pido que me respete”, puntualizó.



”Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas (..) no es ninguna bravuconada, yo lo estoy respetando”, le dijo el periodista.



(Además lea: ¿Qué es la conmoción interior que piden sectores del uribismo?)

POLÍTICA@PoliticaET