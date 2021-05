Que primero dialogue con sindicatos y estudiantes: Gaviria a Duque

El diálogo planteado por el presidente Iván Duque en procurar de avanzar en una solución que permita poner fin a las protestas que están afectando al país comenzó a tener eco.



Este miércoles el expresidente César Gaviria, quien fue uno de los más duros críticos del gobierno Duque con la presentación de la reforma tributaria, que fue el detonante para las protestas, tuvo un gesto muy significativo al aceptar reunirse con el nuevo minsitro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



El nuevo ministro es pieza clave en estos acercamientos, no solo por su talante sino por que se ha mostrado más receptivo.



Durante más de cinco horas estuvieron reunidos en el apartamento de Gaviria, acompañados del presidente de la Andi, Bruce Mac Master.



El jefe del Partido Liberal comenzó por señalar que la situación que se vive en Cali es muy delicada y recomendó que de inmediato debería instalarse una mesa de concertación que permita acabar con ola de violencia que se está viviendo en la capital del Valle.



También les dijo que antes de hablar de una reunión con Duque, el mandatario debe sentarse a buscar acuerdos con los sindicatos, el personal de la salud y los estudiantes. Agregó que cuando se dé eso, podrá recibir al Presidente en su apartamento.



El expresidente liberal igualmente dijo que las protestas no se pueden atender con policías y soldados y que muchos menos se les debe disparar a quienes marchan.



Gaviria fue claro en señalarle a Restrepo que no va a acompañar por ahora ningún proyecto de reforma tributaria. Le dijo que si acaso en julio y solo si es para gravar a los más ricos del país y que esos recursos tengan una destinación específica: los más pobres y para atender la pandemia.



La reunión se extendió hasta pasadas las 8 de la noche y mostró el ánimo que tiene Gaviria de ayudar a buscarle una salida a las protestas que ya cumplen más de una semana.



Los partidos

Mientras tanto, por los lados de Cambio Radical trascendió que Germán Vargas ha recibido llamadas del expresidente Álvaro Uribe y del ministro del Interior, Daniel Palacios, en busca de que haya contactos entre él y el Gobierno.



Congresistas cercanos a Vargas han dicho que hasta el momento no ha expresado interés por ese diálogo. De todas maneras, el partido tiene previsto nombrar unos voceros para esa charla.



El Centro Democrático propuso que los gobernadores y alcaldes convoquen mesas de diálogo regional, paralelas a la mesa nacional, para tratar de encontrar salidas a la crisis de las protestas ciudadanas que cumplen ocho días en el país.



Entretanto, anoche Duque siguió con sus diálogos. Tuvo encuentro virtual con juntas de acción comunal. Y en la mañana de hoy tiene previsto reunirse con la coalición de la esperanza, de la que hacen parte, entre otros, Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo.