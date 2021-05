Un mes de protestas en el país, ¿qué ha dejado el paro?

Un mes. En un hecho sin precedentes, el país cumple este viernes un mes de manifestaciones que iniciaron pidiendo el retiro de la reforma tributaria, pero que rápidamente fueron acogiendo otras peticiones de vieja data y el descontento por la desigualdad, pobreza, falta de empleo, entre otras, que han llevado a que las marchas continúen. Desde ese 28 abril ya ha habido 2.010 marchas en el territorio nacional, según el Gobierno.



Incluso, algunos expertos aseguran que este paro nacional es la continuación de las marchas de finales de 2019 y comienzos de 2020, que fueron frenadas por la llegada del coronavirus.

La petición de que se hundiera la reforma, que fue radicada en el Congreso y entre otros asuntos contemplaba IVA al internet domiciliario del estrato 3, IVA a los servicios funerarios, IVA a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, fijar el Ingreso Solidario como un programa social permanente, entre otros, llevó a que miles de ciudadanos salieran a las calles.



Paralelamente, algunos políticos pedían que este paro fuera indefinido para "provocar cambios", como lo dijo en su momento el senador Gustavo Bolívar. No obstante, desde el Gobierno Nacional y algunos mandatarios locales hacían un llamado a la "responsabilidad", pues el país empezaba a atravesar el tercer pico de la pandemia de coronavirus.



Pero a medida que avanzaban los días, las marchas continuaban. Buscando frenar la oleada de protestas, cinco días después, el 2 de mayo, el presidente Iván Duque anunció que retiraría la reforma tributaria del Congreso.



No cesaron las protestas

Pero las marchas siguieron; entre otras cosas, porque en esos cinco días circularon videos en redes sociales en los que aparecía la policía atacando a manifestantes y esto impulsó a que las protestas se convirtieran en un movimiento mucho más amplio.

Así quedó el Super Cade Américas después de que vándalos lo destrozar en medio del paro nacional Bogotá 27 de mayo del 2021. Foto: Mauricio Moreno

Y, aunque la mayoría de los manifestantes salían de forma pacífica, algunos vándalos y grupos organizados aprovechaban para destruir bancos, estaciones de transporte público y atacar a la Fuerza Pública.



Una semana después los hechos de violencia dejaban 19 muertos y más de 800 heridos, según el primer balance de la Defensoría del Pueblo.



Hoy, las pérdidas humanas ha sido el costo más alto. El paro ha dejado 43 reportes de personas fallecidas, 17 de estos casos relacionados con las manifestaciones, según la Consejería Presidencial para los DD. HH. Además, hay 129 mecanismos de búsqueda urgente activos de personas desaparecidas y han quedado 2.185 personas lesionadas (1.069 civiles y 1.116 uniformados).



Rápidamente EE. UU., Europa, Amnistía Internacional, la ONU de DD. HH, la Comisión Interamericana de DD. HH., entre otros, lanzaron una alerta por la violencia en el país y Human Rights Watch advirtió que el Gobierno debía "tomar medidas urgentes para bajar las tensiones y proteger los DD. HH.".

El caso de abuso policial se registró en Florencia, Caquetá, este 26 de mayo. Foto: Twitter de @Perroacuadros

Ante los reclamos de la comunidad internacional, la Cancillería de Colombia respondió, pero días después la canciller Claudia Blum renunció a su cargo y en su reemplazo fue designada la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien lleva una semana de visita en EE. UU., donde busca dar la versión de las actuaciones del Gobierno.



Allí, luego de una controversia por lo que Ramírez denominó una mala explicación, Colombia invitó a la CIDH a que viniera al país, y el organismo advirtió que lo hará el 29 de junio, para evaluar la vulneración de los DD. HH.



Precisamente por esas denuncias fue citado a dos debates de moción de censura el ministro de Defensa, Diego Molano, quien esta semana salió bien librado y continuará en su cargo.



A ese punto, el Comité Nacional del Paro ya tenía una serie de peticiones como la renta básica universal, el salario a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas para evitar la quiebra, el retiro del proyecto de ley 010 de salud (que finalmente se hundió en el Congreso) y fortalecimiento de una masiva vacunación, entre otros.



Sin embargo, aunque ha bajado considerablemente en los últimos días el número de marchas, en las calles se ven a cientos de jóvenes que piden que cese la corrupción, que haya oportunidades de empleo, menos desigualdad, entre otros. Y la violencia ha arreciado, especialmente en Cali y algunos puntos de Bogotá. No obstante, según una encuesta de EL TIEMPO y la U. del Rosario, ellos no se identifican con hechos de violencia y, por el contrario, el 71 por ciento cree que las manifestaciones han dado resultados positivos.



Pero las marchas paralelamente han sido marcadas por noticias falsas, el oportunismo de políticos y divisiones entre sectores políticos.

¿Qué ha dejado?

Tras 12 días de estallido social, el Gobierno Nacional y el Comité del Paro abrieron, por fin, la puerta para encontrarse y dialogar y luego negociar.



Pero en medio de los diálogos, el vocero del Gobierno y Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció el pasado sábado que dejaba su cargo desde el 26 de mayo pues aspirará a la presidencia de 2022. Y aclaró que su renuncia nada tenía que ver con la coyuntura. En su reemplazo fue designado Juan Camilo Restrepo Gómez, como Alto Comisionado para la Paz, y Emilio Archila, como negociador con el Comité del Paro.



Actualmente, el Comité pide 'Garantías para el ejercicio de la protesta' y una reforma policial, que está entre el preacuerdo que en este momento el Gobierno analiza para sentarse a negociar.



No obstante, el Gobierno advirtió este jueves que como condicionante para sentarse a negociar está el cese de los bloqueos. Incluso, otros sectores de la sociedad también lo han pedido.



"No nos podemos equivocar con los bloqueos. Se deben levantar ya. Mantener un país entero bloqueado afecta a todos: a campesinos, trabajadores y empresarios por igual. Insistir en ellos deslegitima la manifestación de quienes muestran valor día a día en las calles", trinó este viernes el aspirante presidencial Sergio Fajardo.

No nos podemos equivocar con los bloqueos. Se deben levantar ya. Mantener un país entero bloqueado afecta a todos: a campesinos, trabajadores y empresarios por igual. Insistir en ellos deslegitima la manifestación de quienes muestran valor día a día en las calles. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 28, 2021

Y es que a nivel económico, el Ministerio de Hacienda en Colombia calcula que el promedio de las pérdidas económicas, a causa de las protestas y particularmente los bloqueos, pueden llegar a los 10 billones de pesos (unos 2.780 millones de dólares).



Para la oposición y manifestantes el paro ha dejado:



- El retiro de la reforma tributaria

- La salida de Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda

- El hundimiento de la reforma de la salud

- El retiro de la canciller Claudia Blum

- Ayudas sociales para los jóvenes, pues el Presidente anunció el 12 de mayo educación superior pública gratuita para jóvenes de los estratos económicos más bajos para el segundo semestre de 2021 y un programa de acceso a vivienda.

El costo político para el Gobierno y el partido del presidente Iván Duque, el Centro Democrático, también ha sido alto.



Según la encuesta Invamer, la popularidad de Duque está cerca de su punto más bajo desde su elección en 2018, llegando a un porcentaje de desaprobación del 76 por ciento. Y la imagen negativa del expresidente Álvaro Uribe es del 73 por ciento.



Por otro lado, una encuesta de Guarumo-Ecoanalítica revelada esta semana señala que el que hoy tiene mayor intención de voto para las próximas elecciones presidenciales es Gustavo Petro, el senador de Colombia Humana, con el 20,6 por ciento.



Por ahora continúan los bloqueos, los reclamos, las muertes y, de manera lenta, avanza el diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro. ¿Cuándo cesarán las manifestaciones?

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD



Escribanos a luimer@eltiempo.com