La propuesta de Paloma Valencia para resolver crisis de universidades

En medio del debate abierto esta semana sobre la crisis de las universidades públicas, motivado por las marchas de estudiantes del país que reclaman mayores recursos para las instituciones y mejoras en infraestructura, entre otros pedidos, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó una propuesta en Twitter.

Tras comentar una columna de opinión que hacía reflexiones sobre la financiación de las universidades, y señalar en otro tuit que el "margen fiscal que tenemos para hacer grandes incrementos en el gasto en educación y en ciencia y tecnología es muy limitado", se preguntó "¿Por qué no que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20% de sus salario durante 10 años después de graduarse?".

#XLaEducaciónSuperior ¿Por qué no que los egresados del sistema cofinancien la educación de la siguiente generación, aportando 20% de sus salario durante 10 años después de graduarse? — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 12 de octubre de 2018

La senadora también dijo que "es clave pensar en fuentes alternativas al presupuesto general de la nación".

#XLaEducaciónSuperior Aún si se logran crear los consensos necesarios, el margen fiscal que tenemos para hacer grandes incrementos en el gasto en educación y en ciencia y tecnología es muy limitado. Es clave pensar en fuentes alternativas al presupuesto general de la nación. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) 12 de octubre de 2018

Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y director del Sistema Universitario Estatal (SUE), le dijo a ELTIEMPO.COM tras conocer la propuesta de Valencia que el debate debe girar en torno a que "la educación superior pública sea una política de Estado, que se lleve a la práctica que la educación es un derecho fundamental y, como tal, el Estado lo asuma".



"Decir eso (la propuesta de Valencia) es negar la responsabilidad que le corresponde al Estado", aseguró el rector. Y añadió: "la educación superior pública lo que hay es que fortalecerla, en términos de acceso y de gratuidad y de cobertura. Sobre esto tiene que girar el debate, no sobre si los egresados asumen, o no, el financiamiento de los nuevos estudiantes".



"La pregunta es cómo el Estado, a través de una política pública, logra que los jóvenes que no pueden acceder lleguen a la universidad y los que están terminen sus carreras con una educación pública de calidad", concluyó el rector.



El miércoles, mientras las marchas avanzaban a lo largo del país, el Ministerio de Hacienda aseguró que había logrado sumar 500.000 millones de pesos para la educación superior pública en el proyecto de Presupuesto General de la Nación del año entrante, que estimaba destinar 3,9 billones a las universidades.



Así las cosas, las universidades y otras instituciones públicas recibirían 4,4 billones de pesos, un billón más que este año.

