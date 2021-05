‘Cumplir Acuerdo de Paz y ODS, receta para superar el paro': Santos

En diálogo con el informativo Caracol Noticias, Santos dijo que la solución a muchas de las peticiones del Comité del Paro y de los manifestantes se lograrían con la aplicación del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promulgados por Naciones Unidas y que 193 países, entre ellos Colombia, se comprometieron a cumplir para el año 2030.

“He analizado el tema y creo que la solución está en dos pilares: el Acuerdo de paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si se analizan los 17 y se lee con cuidado el acuerdo de paz, están las respuestas a las peticiones de la gente”, dijo el expresidente Santos.



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron promulgados en 2015 y se espera que los países que se comprometieron muestren avances significativos en el año 2030. Se trata de 17 enunciados que incluyen, entre otros, superar el hambre, la pobreza, garantizar igualdad de género, acabar el hambre, garantizar vivienda digna, agua y saneamiento básico. Lea aquí cómo va Colombia en ese cumplimiento.



Al respecto, Santos dijo que esto facilitaría mucho la solución a la actual crisis social que vive Colombia, no solo por el Paro Nacional, sino por la pandemia del covid-19, que ha empobrecido a una buena parte de la población del país.



“El Acuerdo es parte de la Constitución y los Objetivos ya son parte de nuestra ley. Entonces, el gobierno no tendría que hacer nada adicional, porque ya tiene la obligación de hacerlos cumplir”, agregó Santos.



Consideró también que una propuesta en ese sentido le significaría recuperar una buena imagen ante la comunidad internacional, muy crítica de los abusos de miembros de la Fuerza Pública contra los manifestantes. “Eso es música celestial para la comunidad internacional”, dijo el expresidente.



El exmandatario reveló también que la idea ya fue discutida con los representantes del Comité del Paro quienes, según él, “la vieron con buenos ojos” y está a la espera de poder hablar con representantes del Gobierno, aunque reconoció que hasta el momento no ha sido contactado para un acercamiento en ese sentido.



