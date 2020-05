Proponen un máximo 24 horas para responder a solicitudes de protección

Si bien durante la contingencia generada por la propagación del covid-19 mucho de los delitos han disminuido en Bogotá, la violencia entre las parejas, especialmente contra la mujer no da tregua. En el primer trimestre del año, la capital registró 2,681 casos de violencia de pareja.



Por eso, el congresista José Daniel López le propuso a la administración distrital una serie de medidas de tipo social para ser incluídas en el Plan de Desarrollo, entre las que se incluye la de reducir a la mitad los tiempos de espera en las comisarías, para las solicitudes de medidas de protección.

“Se debe multiplicar la cantidad de comisarías de familia que funcionan 24 horas, pues la violencia intrafamiliar viene al alza y no tiene horario. Actualmente solo dos de las 36 que prestan el servicio no tienen restricción horaria. Y también, se deben reducir a la mitad los tiempos de espera en las comisarias, para las solicitudes de medidas de protección”, indica una carta enviada por el representante a la alcaldesa Claudia López y al presidente del concejo de la capital, Carlos Fernando Galán.



El congresista propone, igualmente, la creación desde el Plan Distrital de Desarrollo del Programa Distrital para el Empleo de los Adultos Mayores, orientado a promover la empleabilidad de dos poblaciones objetivo: las personas que están dentro de los 3 años previos a la edad mínima de jubilación y las personas que ya superaron su edad de jubilación, pero no han logrado pensionarse.



(También le puede interesar: La carta de protesta del Centro Democrático por documental 'Matarife')



Hoy en Colombia, alrededor de uno de cada cuatro adultos mayores logra pensionarse. Los demás, deben subsistir de rentas propias, solidaridad familiar, trabajo (usualmente informal) o subvenciones estatales.



Otra de las poblaciones que tiene dificultades para acceder al empleo son los jóvenes sin experiencia, quienes entran en un círculo: no consiguen trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no consiguen trabajo.

El Plan de Desarrollo Distrital diseña el futuro de Bogotá hasta el 2023. En esta carta a @ClaudiaLopez y @CarlosFGalan, hago propuestas en estos temas:



📌Programa Distrital de Empleo del 👵🏻👴🏽

📌Violencia de género

📌Empleo juvenil

📌Movilidad alternativa

📌Localidades pic.twitter.com/6jDfd2Trhf — José Daniel López (@lopezjosedaniel) May 22, 2020

Por eso, el representante López establece "la posibilidad de que el 10 por ciento de los empleos generados en el Distrito, sean para jóvenes sin experiencia. Para ello de los 50.000 jóvenes que se propone colocar laboralmente en el Plan Distrital de Desarrollo, aplicar un enfoque diferencial que apunte a aquellos que carecen de experiencia previa.

El Plan Distrital de Desarrollo deberá adoptarse en los próximos días.



POLÍTICA