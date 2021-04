Proponen reducir congresistas y ministerios para disminuir gastos

El presidente de ProBogotá, Juan Carlos Pinzón, quien fue la fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en 2018, propuso que para disminuir los gastos se podría reducir el tamaño del Congreso de la República.

Así lo señaló durante el foro virtual 'Reforma Tributaria, ¿se deben subir los impuestos?, ¿quién los debe pagar?, ¿en qué deben gastar?.



Entre las alternativas de financiación y generación de ingreso mencionó la eficiencia y reducción de gasto en un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), en ese punto advirtió que hay que reducir algunas instituciones.



“Una cosa que están pidiendo los ciudadanos a gritos y que yo también lo recomiendo, es que hay que hacer un esfuerzo de eficiencia y reducción de gastos, y vale la pena acompañar esto de reducción de algunas instituciones” señaló.



En este sentido agregó de manera enfática que “esas instituciones que crearon con acuerdos de La Habana pues seguramente la mitad podría hacer lo mismo. El Congreso y su tamaño, ese es un tema que bien vale la pena preguntarse si uno puede reducir el tamaño del Congreso a la mitad y fusionar uno que otro ministerio”.



Tras ello propuso que "reducir algunos gastos y volver a colocar una ley de ajuste fiscal, no sólo nacional sino municipal y departamental, porque a mí me ha aterrado ver si esos departamentos están haciendo bien uso de los recursos”.



Adicionalmente, habló de otras alternativas como vender más activos. “El otro camino que tiene el Gobierno es vender más activos, todavía quedan fiduciarias, hay una cantidad de tierras, lotes y edificios y si se hiciera un plan de ventas se podría hacer un estimado de cuánto se podría recaudar”.



Juan Carlos Pinzón, director de ProBogota Foto: Hector Fabio Zamora

Del mismo modo, manifestó que “tenemos un hueco fiscal porque hay menos ingresos y más gastos. Tenemos claro que necesitamos invertir en el futuro, y tenemos claro que tenemos un sistema tributario, muy complejo y además Colombia tiene unas exenciones altísimas”.



El presidente de ProBogotá indicó que “cuando uno se endeuda es aplazar el pago de impuestos, no es que ya no los tiene que pagar, posiblemente ya no suben los impuestos este año, pero no los tienen que subir para el futuro. La mejor manera de pagar menos impuestos o tener las mismas tasas es que crezca la economía”.



Al respecto, agregó que “si ese endeudamiento termina invertido en actividades productivas que generen más empleo, más actividad económica y al final más recaudo, es tal vez la manera en donde una futura reforma tributaria no tiene que ser tan dura”.



