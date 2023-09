Este miércoles, la representante Catherine Juvinao denunció un supuesto entrampamiento por parte de la fiscal Angélica Monsalve para grabarla a escondidas y luego filtrar sus conversaciones a blogueros petristas. Supuestamente en unos audios, que todavía no se conocen, habló de forma desobligante en contra de su compañera de partido, Katherine Miranda. En entrevista con EL TIEMPO, Juvinao denunció 'la jugadita' y cuestionó la acción de la fiscal y del petrismo para recurrir a estas medidas.

¿Qué es lo que ha pasado?





Una fiscal me entrampa para grabarme ilegalmente y luego filtrarle a un medio petrista y generar todo un ataque político, que supuestamente tiene por objetivo sumarle puntos ante el gobierno porque ella quería que la ternaran a fiscal.

¿Cómo fue eso, que usted narra en su denuncia de la noche del miércoles?





A mí y a la representante Katherine Miranda nos habían hecho, hace dos semanas, una advertencia de que iban a sacarme unos audios en donde me expresaba en una reacción airada de forma desobligante sobre ella. Alguien me había grabado y eso nos lo iban a mover justo para el trámite de la reforma de la salud. Eso fue una advertencia bien exótica y nos dijeron que estuviéramos pendientes porque nos iban a tratar de enfrentar a Miranda y a mí y a dinamitar la Alianza Verde, que le está haciendo control al Gobierno y estamos alzando la voz. Ayer me notifica en Twitter el señor Urias Velásquez, que trabaja en el medio Cuarto de Hora -de Gustavo Bolívar-, y sale un audio mío diciendo algo que es absolutamente candido: que quiero ser dos veces representante y dos veces senadora. Editan el audio y lo hicieron de mala forma, por eso me enteré de que detrás estaba la fiscal Angélica Monsalve, porque se alcanza a escuchar. Ese audio es en respuesta a la pregunta de si quería ser alcaldesa o presidenta. Estoy un poco anonadada de que el petrismo, sobre una declaración absolutamente natural sobre el proyecto de vida, usen eso para dar entender que me quiero enriquecer de mi labor en el Congreso. El debate político, lastimosamente, por el petrismo y sus bodegas, está alcanzando unos niveles de ruindad que raya con lo criminal. Al parecer, la fiscal Monsalve está incurriendo en varios delitos, entre ellos constreñimiento, violación a mis datos personales. Me parece grave que lo haya hecho un fiscal. Ella no puede decir que no conoce que está cometiendo ilícitos.

¿Por qué teme que sea una fiscal?





Es que es una fiscal. Si esto lo hace con una congresista, se imaginan lo que puede estar haciendo en los procesos que tiene en la Fiscalía contra los que está investigando. Esta señora es un peligro. No tiene las cualidades profesionales o éticas para seguir en su cargo. Interpondré todas las acciones posibles. No puede ser que haya este tipo de entrampamientos frente a los que pensamos distinto. Seguramente ya no me matarán, como hacían antes, pero pasaron del aniquilamiento físico al moral. Esto me deja mucho que pensar sobre el petrismo.

¿Por qué dice que hay palabras contra la representante Miranda?





Yo no sé qué es lo que dicen. Solo lo sé porque el señor Urías Velásquez puso un trino en el que me decía que me refería a la representante Miranda. Yo estoy esperando que publiquen los audios completos. Voy a pedir a Fiscalía que exijan el audio completo porque allí se va a ver lo que ella dijo sobre el gobierno, su forma de referirse al presidente, de manera completamente ofensiva porque ella me contó que la habían ilusionado de nominarla a la terna de fiscal y ahora no le respondían el teléfono. Me dijo que el presidente Petro era un tal, por cual, pascual porque la había dejado plantada en la Casa de Nariño. No sé si vino a mi casa contarme eso y creyó que yo tenía línea directa con el presidente Petro y consideraba que la iba a ayudar. De ser así, se estrelló, porque le dije todo lo contrario, que tenía una posición crítica al presidente

¿Por qué termina la fiscal Monsalve en su casa?





Todo empieza porque ella me busca para decirme que tenía un proyecto de ley para reformar la ley 600 y la comisión de acusaciones y que quería que la apoyara porque yo presenté algo igual. Con esa excusa me pide un espacio y yo de forma cándida, y ahora pienso que tonta, decido recibirla en mi casa. Al final no me entregó nada.

¿Y no sospechó nada luego de que no hablara del proyecto en su casa?





No, porque quedó de enviarme eso después.Yo no me podía imaginar que una fiscal pudiera estar haciendo esto, incurriendo en presuntos delitos, para grabar una conversación privada y armar con esto un ataque en medios petristas. No me cabe en la cabeza esa mezquindad. Tiendo a ser ingenua, a pesar de que sé lo difícil que es la política. No pensé que esta señora venía a grabarme, cuando solo estaba echando chisme político. Quería hablarme de lo divino y de lo humano para buscar respuestas de mi parte, en un contexto inducido para usar la información de forma ilegal. No puede ser que una fiscal haga eso.

Usted también cuestionó al petrismo, ¿por qué?





Desde anoche tienen toda una campaña concertada en redes sociales. Todo eso lo estamos documentando. Eso no puede ser. Ya está tarde, señores petristas y señor presidente. Usted, presidente Petro, ya está tarde para dar un mensaje a sus seguidores y darle un giro a la táctica de atacar a los que piensan diferente. Le recuerdo que usted es el jefe del Estado y no es justo que su proyecto político haga esto contra personas que simplemente están haciendo su tarea.

La fiscal Monsalve le respondió en un trino y dijoe que usted fue a la casa de ella y que incluso usted buscaba tener un poder sobre la Fiscalía...





Cuando la conocí, recién electa, ella me buscó y me dijo que tenía una información sobre la Fiscalía muy grave. Me dijo que estaba buscando aliados. Pensé que sería una buena fuente para controles políticos y esa fue la razón por la que la visité en su casa. Nos tomamos una copa de vino con su esposo y estuve con sus hijas. Luego perdí contacto y apenas retomé contacto este año que es cuando me busca a mí para decirme que me sumara a su proyecto. Lo que ella está haciendo es tratar de evadir la denuncia en su contra sobre lo que hizo ilegalmente. Está tratando de atacarme en contra de mi reputación.

¿Cómo explicar que una persona que no es actora política haga esto?





Es una actora política, porque me decía que estaba buscando apoyos para ser fiscal. Estaba haciendo un trabajo político. Eso no tiene ninguna otra motivación que hacer política y no en el sentido bello, sino en la politiquería más ruin, baja, canalla y cretina. Supongo que lo que estaba buscando era que exponiendo esos audios le pudiera decir al presidente que estaba perjudicando a los que le hacen control. Supongo que quería ganar puntos con el Gobierno, decirles que estaba defendiéndolos y que incluso como fiscal podía perjudicar a todo el que se pare contra ellos. No sé si ese es el mensaje que quería enviar. Pero aspiro que al presidente no se le pase por la cabeza ternar a una persona que incluso podría tener problemas psicológicos. La tranquilidad que me queda es en contra de mí no tienen absolutamente nada. Es doloroso porque uno sabe que cuando uno se mete a la política se expone a este tipo de cosas. Pero puedo mirar a mis electores a los ojos tranquila.

Usted dice que ella hablaba de ternarla, ¿cuándo fue este encuentro?





Fue el 14 de julio, tres semanas antes de que el presidente presentara la terna. Lo que yo interpreto es que ella creyó que yo la podía ayudar con el gobierno y se fue con el mensaje contrario. Están los chats que se evidencia todo y los llevaré a la Fiscalía. Tengo la certeza de que ella fue la que me grabó porque en este momento solo estábamos ella y yo, con mis dos gatos. Y no creo que mis dos gatos me hayan grabado y armado una campaña con el petrismo.

¿Estaban guardando el audio para este momento?





Así es, me lo advirtieron hace dos semanas. Estaban esperando el trámite de la reforma de la salud y fue muy preciso porque esta semana estuvimos en el debate del proyecto y tuvimos una posición muy crítica.

¿Cómo leer que la primera dama tenga una campaña contra el matoneo en redes y la violencia política, sobre todo la mujer, pero al mismo tiempo el petrismo la ataque con esos audios?





Algo que me contraría más es que yo fui la coordinadora ponente del proyecto que busca prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer. Es de la senadora María José Pizarro y confió en mí. No sé cómo leer que una congresista del Pacto es autora de este proyecto y la primera dama tiene esa campaña que ustedes dicen, pero los primeros sicarios digitales son los seguidores del presidente Petro y del Pacto Histórico. Ojalá pudiera contar con la solidaridad de los congresistas del Pacto Histórico. Me gustaría saber si su discurso es veraz. Pero también sé que esos ataques son instrumentales a los propósitos de ellos.

¿Quiere dejar un último mensaje?





Quiero agradecerle a mis electores por las muestras de apoyo. Seguiré honrando la confianza de ellos, Quiero ser cuatro veces congresista, sí. Yo lo que quiero ser es una gran parlamentaria. Al presidente le quiero decir que no puede permitir que esto se degrade a este nivel. Usted no puede permitir que el debate se convierta en esto. No puede permitir que hablen de dejar las armas y se empuñen las armas del sicariato moral y el aniquilamiento personal en contra de los que tienen una voz de independencia.