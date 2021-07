La historia de la alemana que se unió a la 'primera línea' en Cali

Durante muchos años Rebecca Sprößer, una alemana de 34 años, había soñado aterrizar a Cali, 'la sucursal del cielo', para conocer su gente, su cultura y, en especial, para bailar junto a los más grandes de la salsa.



"Tengo unos amigos caleños en Alemania y siempre me dijeron que tenía que ir a Cali porque es una ciudad hermosa. Entonces decidí viajar", le cuenta Sprößer a este diario.

Una vez concluyó sus estudios de ingeniería industrial en Frankfurt, llegó a Colombia el 15 de marzo de este año. Su plan era estar dos semanas de vacaciones en la capital del Valle del Cauca y luego devolverse. Pero mientras sus planes eran unos, los del país fueron otros.



Entró a la escuela de baile Arrebato Caleño a trabajar como 'community manager', donde también tomó clases de salsa. Sin embargo, en el país se intensificaron las restricciones por la pandemia y en Cali instauraron el toque de queda nocturno y durante los fines de semana.



Eso produjo que la escuela no pudiera seguir brindando sus clases, entró en quiebra y cerró. Esa situación que dejó a muchas personas desempleadas fue la motivación de Rebecca para apoyar a las manifestantes que ya se estaban organizando para salir a las calles.



Cuando las miles de personas empezaron a marchar en la capital del Valle, la alemana empezó a registrar lo que ocurría en las calles.



Una semana después de que empezaron las marchas 'la sucursal del cielo' empezó a ser reconocida por 'puerto resistencia', el bastión de protesta. El 3 de mayo una fundación le pidió ayuda para recolectar medicamentos, alimentos y otros bienes para entregarlos allí, "y desde ese día estuve allá, prácticamente me mudé a puerto resistencia y estuve día y noche allá", asegura.



Rebecca cuenta que el primer día se quedó porque no había transporte por los bloqueos. "Yo estaba sola, no conocía a nadie, pero ellos me estaban cuidando y así conocí a la primera línea", recuerda y agrega que desde entonces se unió a ellos.



"Ellos tienen mucha rabia y están desesperados por todo lo que pasa en el país y querían desahogarse de esa situación", asegura y reconoce que ellos promovieron los bloqueos y quemaron un CAI y el MÍO.



Al pasar los días, para esta joven ese lugar se convirtió casi como un pueblo, un lugar de refugio y, como su nombre lo indica, de resistencia. Empezó a ver la violencia de primera mano y se acostumbró a estar rodeada de armas. Pero con ello también le llegaron las amenazas.



"Cuando había conflictos yo grababa en situaciones delicadas a la Policía donde estaban atacando y por grabar esto empezaron las amenazas en mi contra", advierte, pero asegura que luego de cuatro meses ya lo estaba esperando.

Rebecca Sprößer llegó al país en marzo y se unió a las manifestaciones. Foto: Instagram: @rebeccalindamar

"Cuando llegó la llamada estuve unos segundos en shock, pero luego pensé en que no debía tener miedo". Y decidió que en vez de contactar a su embajada y regresar al país, hizo una publicación contando que la habían amenazado.



No obstante, después de eso, el 20 de junio, habló con sus compañeros de la primera línea y decidieron que Rebecca debía volver en la noche a su casa, pues no era seguro para ella.

Rebecca Sprößer cuenta que ya no va en las noches a puerto resistencia. Foto: Facebook

En los últimos días la 'primera línea' han llevado a cabo asambleas populares, en las que a veces están de 7 de la mañana a 2 de la mañana, en las que han buscado ser un movimiento político y social. Para la alemana eso va en la dirección correcta para resolver las diferencias e inconformidades. "Me gusta mucho esa propuesta y pienso que es algo muy bueno. Pero es un camino muy difícil", asegura.



En paralelo, la ‘primera línea’ arribó a la Costa, para apoyar las marchas del 20 de julio, y avanzan hacia Bogotá.



Incluso en la capital del país esperan dialogar con el presidente Iván Duque. "Ojalá que se dé, pero no hay mucha confianza. Esperamos que sí".



¿Qué viene ahora? Rebecca ahora planea un proyecto para brindarles clases sobre política y economía a los jóvenes que han salido a las manifestaciones. Por ahora no contempla volver a Alemania, pues asegura que en el país "hay mucho por hacer".

'Nunca me he sentido muy alemana'

Rebecca Sprößer se unió a las manifestaciones en Cali. Foto: Instagram: @rebeccalindamar

Antes de llegar a Colombia, Rebecca trabajó como azafata y por ello pudo vivir en la ciudad de México, también en Bogotá y en Buenos Aires, Argentina.



En México, asegura, trabajó en una casa productora de televisión y como periodista. Y a Bogotá y Buenos Aires llegó producto del amor, pues se enamoró de jóvenes colombianos que residían allí.



"Nunca me he sentido muy alemana, siempre me ha gustado latinoamérica", finaliza.





LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD

Escríbanos a luimer@eltiempo.com