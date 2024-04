'Presidente Petro tiene rabo de paja': Juan Camilo Restrepo responde a críticas por fallo pensional

El fallo de la Corte Constitucional que endurece las exigencias para lograr un cambio de régimen pensional en el transcurso de los últimos diez años antes de la jubilación --en los procesos en curso ya no bastará con argumentar la falta de información suficiente, sino que el juez de cada caso debe ponderar y ordenar pruebas--, dio pie a que el presidente Gustavo Petro atacara al tribunal y, particularmente, a uno de los conjueces que tomaron la decisión.

"Gravísimo, la inmensa mayoría de los cotizantes en fondos privados de pensiones, no van a tener pensión, encarcelarlos allí es negarles su derecho a la pensión y a una vejez digna", dijo Petro, que un trino después se despachó en contra del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo por haber participado de la decisión.

"Es una aberración de la ética", le dijo el presidente Petro al exfuncionario. Luego aseveró que Restrepo debía declararse impedido ante sus negocios de construcción y ante una supuesta ayuda a los fondos de pensión cuando este fue ministro de Hacienda.

Ante los señalamientos, el exministro Restrepo le contestó al primer mandatario. En diálogo con EL TIEMPO, aseguró que Gustavo Petro faltaba a la verdad y que de ninguna manera estaba impedido. Asimismo, asegura que, de fondo, el fallo termina beneficiando a la ciudadanía que quiere pasarse al sistema público de pensiones.

¿Cómo toma el presidente Petro en su contra por haber participado del fallo que cambió las condiciones para cambiarse del sistema privado al público de pensiones?

Como ya se está volviendo costumbre, el presidente Petro agrede e insulta sin el menor respeto a la verdad. Efectivamente yo fui conjuez en este fallo que, contrariamente a lo que se ha dicho en medios, flexibiliza y hace más fácil el traslado de las pensiones a Colpensiones. La Corte Constitucional ha hecho una aclaración por medio del magistrado Ibáñez, ponente. Pero puedo dejar claro que el fallo facilita el traslado.

¿Y frente a lo que le dijo Petro puntualmente a usted?

En cuanto a las injurias que Gustavo Petro, debe recordar que fue él como representante el que defendió banqueros privados. Fue él el que tomó la defensa ahincada de los Gilinski de lo que ellos representaban en el sistema financiero. Alguien que no tiene autoridad alguna es él que fue defensor e hizo debate a favor de los Gilinski. En cambio yo, como ministro de Hacienda, no salvé banqueros sino ahorradores. Salvé los dineros de ellos al no hacer una intervención desordenada que implicara el cierre de puertas de los bancos. En ese momento hicimos que los banqueros capitalizaran. No defendimos banqueros, él que sí lo hizo fue Petro, que se convirtió en vocero del grupo Gilinski.

Pero, el presidente dice que usted debía declararse impedido para participar en esta decisión...

No tengo ningún impedimento. Yo fui nombrado conjuez por la Corte Constitucional y no tengo interés económico o personal en este fallo, que es de unificación de tutelas sobre pensiones. El Presidente tiene rabo de paja y no tiene autoridad para decir quién debe declararse impedido y quién no. Yo no me declaro impedido porque no hay razón.

¿Por qué dice que el fallo no endurece el paso a Colpensiones sino que lo facilita?

La razón es que hay unas normas para pedir la transferencia y eso incluye número de días permaneciendo en el fondo privado para pedir la transferencia. Esos plazos se flexibizaron en beneficio de los tutelantes. Se extendió el plazo para que los ciudadanos puedan trasladarse a Colpensiones. Igualmente le dimos flexibilidad al tema de último recurso de la tutela y permitimos que se solicite el traslado por esta figura sin agotar el trámite de casación en la Corte Suprema. Por todo esto digo que el fallo no hace más duro el paso a Colpensiones sino que lo hace más fácil. Los medios se quedaron con la tesis de que se endurece el paso cuando no es así.

Usted dice que el fallo facilita el paso a Colpensiones, pero también hace que la carga de la prueba de demostrar que no se tuvo la suficiente asesoría en temas pensionales recaiga en el ciudadano a totalidad. ¿Esto no le complica el cambio de régimen?

Es complicado entender y por eso apenas se está explicando el fallo. Lo que dice la Corte es que el juez es el director del proceso y que, cuando no haya claridad sobre las instrucciones dadas al ciudadano sobre las pensiones, el juez no debe limitarse a decir que la carga de la prueba le corresponde al demandante sino que puede utilizar todas las pruebas para llegar a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Aclarar si se le dieron o no instrucciones adecuadas al que pidió el cambio. En vez de establecer la carga de la prueba en el tutelante lo que se hace es abrir el abanico de pruebas para que el accionante tenga el apoyo del mismo juez.