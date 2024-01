¿Qué hay detrás de la propuesta del presidente Petro de que el Pacto sea un partido?

La muerte de la senadora Piedad Córdoba sigue generando reacciones en el país y también reflexiones en el interior de la izquierda colombiana.



El presidente Gustavo Petro, por ejemplo, indicó que “ante Piedad, que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una autorreflexión del Pacto Histórico”.



El mandatario reiteró su propuesta que consiste en que la coalición con la cual ganó la Presidencia en el 2022 se una en un solo partido político.



El jefe de Estado planteó este domingo realizar lo que él denominó un congreso progresista. El objetivo de este encuentro, según dijo, es la configuración de un solo partido político. Para esto, el Presidente convocó, además, al “Frente Amplio en cada municipio, departamento y la Nación con todas las fuerzas democráticas que quieran”.Por último, Petro afirmó que esta transformación tiene una finalidad muy clara: “ganar las elecciones del 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el acuerdo nacional para la justicia y la paz”.

Pero ¿por qué el Presidente insiste en esta iniciativa? La respuesta está en la Constitución. El artículo 262 indica que los partidos pueden ir a elecciones en coalición solo si la suma de su votación anterior es menor al 15 por ciento de los votos registrados.



En las pasadas legislativas, el Pacto obtuvo más de ese margen (un 19 por ciento), por lo que no podrían volver a unirse bajo esta figura en dos años.

Es por eso que varios miembros de la coalición han hecho llamados para consolidar una sola fuerza. Sin embargo, lograrlo no es tan fácil, especialmente porque no todos quieren ceder.



Si bien la mayoría de la bancada tiene claro que el único camino que les queda es unirse para tener éxito en el 2026, hay varios reparos a la propuesta.

Algunos congresistas consultados por este diario manifiestan que entre los partidos que mostrarían resistencia estarían el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y el Polo Democrático.



La senadora María José Pizarro expuso que, por ejemplo, para Mais “después de una pelea de décadas por ser reconocidos como partido indígena, fusionarse es una decisión muy compleja para ellos”.

Y es que como cada partido tiene recursos propios y la capacidad de entregar avales, no todos quieren abandonar estas ventajas.



Otro reto es el que manifiesta el representante David Racero, quien ha sido uno de los principales promotores de la idea, pues sostiene que la unión de partidos es “la única vía para que este proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo”.



En diálogo con este diario expuso que poner de acuerdo a los 13 partidos que conforman el Pacto no será fácil.



“La discusión es fuerte porque es invitar a que cada partido ceda sus personerías jurídicas y se fusione en un partido único. Eso es lo que más genera inquietud en algunos partidos. Tener esa capacidad y madurez para decir: ‘yo dejo de pelear mi pequeño feudo’, no es tan fácil”, indica.



Dice que en este proceso sería ideal que los militantes participaran y que no fuera solo una discusión de los presidentes de cada colectividad.



La propuesta del Presidente, por otro lado, no cayó bien en sectores de la oposición. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dice que el mensaje de este domingo del Presidente es una participación en política. “La Constitución, la ley y la jurisprudencia prohíben la participación política partidista del Presidente y sus ministros, pero Petro hace lo que le viene en gana y nada le pasa”, reprochó.

El analista político graduado de la Universidad de Harvard, Gabriel Cifuentes, tiene dos lecturas frente al debate que se abrió. Por un lado, indica que la idea tiene sentido en la medida en que la “dispersión de fuerzas de izquierda dificulta el proyecto para 2026”.



Pero advierte que la dificultad de fondo tiene que ver con lo que menciona Racero. Además, afirma que “hay un antecedente que es la construcción de las listas al Concejo de Bogotá, que mostró las fracturas internas de los partidos de izquierda”.



Por último, sostiene que el mensaje del jefe de Estado puede interpretarse como el “anuncio oficial” de la campaña del 2026.



La preocupación frente a esas elecciones es evidente y por eso ya hay personas en el Pacto que están dispuestas a liderar el proceso de unión. Una de ellas es la senadora Pizarro, quien aseguró este domingo: “No podemos esperar, es el momento”.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

