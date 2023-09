Las declaraciones de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en las que contó que en la adolescencia del jefe de Estado empezaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Asperger, no ha pasado desapercibida en el ambiente político.



Especialmente dentro de los sectores que radicaron la proposición conjunta en la que se le solicitó a la Presidencia que se someta a Gustavo Petro a un examen médico para saber su condición de salud.

En este caso el que se pronunció fue el representante del Centro Democrático Christian Garcés, el cual aprovechó para insistir en que el Senado apruebe dicha proposición. "Las declaraciones del hermano de Gustavo Petro sobre que el presidente de la República tiene síndrome de Asperger, no puede ser una cortina de humo para que el Senado de la República apruebe la proposición que ya llevaba 15 días, esperando que Iván Name la ponga a consideración y se le solicite a Petro realizarse exámenes y se conforme el tribunal médico de alto nivel para que analice los resultados”, dijo Garcés en un video.

Asimismo, agregó que los colombianos necesitan saber "la verdad" sobre la salud del Presidente y determinar si este "puede cumplir sus funciones como mandatario".



Tras el eco sobre esta revelación, Juan Fernando Petro volvió a referirse a este tema en una entrevista con ‘Blu radio’, emisora en la cual señaló que muchas grandes personalidades tienen este mismo síndrome y eso no significa que estén enfermos.



Según médicos, el Asperger no es una enfermedad sino una condición y por eso mismo no tiene cura. Este síndrome se define como "un trastorno del desarrollo que conlleva una alteración neurobiológicamente determinada en el procesamiento de la información".

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de Twitter. "Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger", dijo el presidente en su cuenta de Twitter.

Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano.



Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger.



Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños por que… https://t.co/vQyNHDLtY1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2023

Por su parte, la senadora Paloma Valencia también se refirió al respecto y sostuvo lo siguiente: "Las ausencias del Presidente no me parece que tengan que ver con un Asperger. Es un grado de autismo que funciona de manera más permanente. Nada tiene que ver con ausencias o depresiones temporales o de días o de horas. Pero si es así el Presidente debería llevarle a los colombianos un diagnóstico claro por parte de su médico", manifestó.

Juan Pablo Penagos Ramírez

