Duque se declara ideológicamente como del 'puro centro'

El presidente Iván Duque aseguró este lunes que él está en el "puro centro" del espectro político.



Lo hizo al intervenir de manera virtual en el Foro Atlántico 'Iberoamérica y el mundo: desafíos post pandemia' en el que habló sobre el asunto al responder puntualmente sobre dónde ideológicamente se encuentra.



"Cuando a uno la extrema derecha le dice que uno es de izquierda y la extrema izquierda le dice que uno es de extrema derecha, quiere decir que estoy en el lugar ideal que es el puro centro", dijo Duque.



Y tras esto agregó: "Yo soy de extremo centro y me seguiré declarando de extremo centro, porque yo creo que aquí lo que necesitamos es mirar hacia delante, con desarrollo, pensando en lo que beneficia a la sociedad y no estar desviando ese ni para un lado ni par el otro".



Aunque su origen es liberal, Duque es militante del Centro Democrático, partido con tendencias de derecha.



El mandatario aseguró que el futuro está en el centro, así como el presente y dijo que en ese sentido seguirá ejecutando su programa de gobierno.



Y precisamente en ese sentido el jefe de Estado recordó que fue elegido como candidato de su partido con un programa de gobierno, con el mismo que ganó la consulta abierta, con el que ganó la primera vuelta y con el que fue elegido presidente con la mayor votación hasta ahora.



Duque dijo que ese es el programa con el que gobierna y que su su compromiso con el país es gobernar para todos con el programa con el que fui elegido.



Respuesta

Y el presidente Duque, sin referirse a nadie en particular, pero en una aparente alusión al expresidente Juan Manuel Santos y a su entrevista de este fin de semana a EL TIEMPO, dijo que "frente a ciertas afirmaciones, y con esto no pretendo contestarle a nadie, siempre me acuerdo de un tango que dice la tristeza de haber sido y el dolor de ya no ser".



Dijo que eso suele pasar muchas veces cuando uno ve comentarios, pero aún así los hechos son más elocuentes que los discursos y que los testimonios.



En ese sentido el mandatario dijo que era necesario poner las cosas sobre la mesa tal cual son y recordó que desde cuando era senador tuvo mucho reparo frente al proceso de paz incluso que cuando se hizo el plebiscito él hizo campaña por el No.



"Cuando asumí mi candidatura presidencial siempre dije frente al proceso de paz una frase ni trisas ni risas", destacó.



