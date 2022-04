Juan Diego Gómez, presidente del Senado, vinculó, sin mostrar pruebas, a la candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, con la guerrilla del Eln. El señalamiento fue hecho este martes precisamente el día en que el secretario de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a las autoridades de Colombia y a los protagonistas de la vida política celebrar una elecciones presidenciales "libres de violencia y estigmatización".

En el debate de control político que se adelantó en el Congreso de la República sobre el papel de la Registraduría durante las elecciones legislativas, el presidente del Senado aseguró que tiene en su poder un vídeo de un medio de comunicación de la guerrilla del ELN en donde se asegura que ese grupo armado apoya la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez.



“Les quiero decir que tengo en mi poder un video del 28 de marzo, en el que un medio informativo del ELN apoya su candidatura", dijo sin mostrarlo.



Gómez, senador del Partido Conservador, elevó el tono y aseguró sobre Gustavo Petro, candidato a la presidencia: "No me había querido referir a su partido, que acompaña el ELN activo en el terrorismo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer".



En línea con su argumentación, Gómez recordó que las antiguar Farc, así como algunos grupos de las disidencias, "se han expresado a favor de su campaña presidencial".





"Si quiere Wilson Arias hacemos un debate para hablar de socios, de bandidos, a mí no me da miedo eso”, aseguró Gómez.



Ante las acusaciones del presidente del Senado, el congresista Gustavo Bolívar, Pacto Histórico, respondió y dijo que Gómez q era “cobarde, sucio y peligroso”, por cuanto la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico viene siendo objeto de muchas amenazas. “Ojalá todo el partido Conservador tuviera el 0,1% de la estatura moral que tiene Francia Márquez”, afirmó Bolívar.



A esta defensa se unieron senadores también de oposición como Iván Cepeda y Wilson Arias.



Las declaraciones de Gómez fueron hechas este martes cuando aún gravitaba en el ambiente el eco del pedido de la ONU para que las elecciones se celebren sin estigmatizar a los candidatos.



En efecto, el Consejo de Seguridad de la ONU dio a conocer este lunes su informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.



El secretario de las Naciones Unidas, António Guterres dijo: “Al aproximarse las elecciones presidenciales, el secretario general alienta a las fuerzas políticas a mantener su compromiso con una campaña libre de violencia y estigmatización”.



Guterres también señaló que confía en que la ciudadanía colombiana y sus líderes políticos honrarán los principios que inspiraron el Acuerdo de Paz para participar en el debate político e invitó al país a seguir “canalizando sus divergencias por cauces institucionales”, agregó.



Esta acusación de Gómez se da, además, en un contexto en el que la aspirante ha denunciado varias amenazas de muerte.



Así es. Márquez ha dicho que ha recibido amenazas de muerte provenientes de las autodenominadas Águilas Negras.



“Es la tercera amenaza que recibo en menos de un mes, también amenazaron a nuestra fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Nos quieren imponer el terror en Colombia. ¡Exigimos garantías para nuestro ejercicio político!”, escribió ella en su cuenta de Twitter.



“Lo hemos venido advirtiendo y se llegó el momento de que Colombia entera debe darse cuenta que el narco guerrilla chavista está a punto de llegar al poder en cabeza de alias el cacas y con quien hemos dicho es militante del ELN, la negra hijueputa de Francia Márquez”, dice el cartel de las Águilas Negras del Bloque Capital, que compartió en sus redes sociales la líder ambiental.



