Políticos que ya hacen campaña aunque no se ha oficializado su candidatura

Se supone que la campaña política por las elecciones presidenciales de 2022 comienza oficialmente cuatro meses antes de los comicios, es decir el 29 de enero del próximo año; sin embargo, ya es paisaje ver a varios aspirantes ejecutando distintas acciones para ganar reconocimiento y empezar a sumar votantes.



A pesar de que aún no se ha decantando la lista oficial, en las últimas semanas hemos visto a algunos precandidatos en planes sorprendentes: Gustavo Petro haciendo grandes manifestaciones callejeras; Sergio Fajardo montado en TransMilenio mientras recorre las calles de Bogotá y se toma ‘selfies’ con los demás integrantes de la Coalición de la Esperanza; Alejandro Gaviria y Juan Carlos Echeverry comiendo sancocho a luz pública en la plaza de mercado; y más.



Pero, ¿por qué se da este fenómeno y qué tan válido es?



De acuerdo con varios analistas a los que consultó EL TIEMPO la campaña política ya empezó a pesar de que no se ha dado la largada oficial. “La campaña ya empezó porque necesitan consolidar las precandidaturas”, asegura Jaime Duarte, profesor del área del Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.



El fenómeno de empezar campaña política con meses de anterioridad se da principalmente entre los precandidatos que se han lanzado por firmas, los cuales, hasta comienzos de septiembre, eran 26.



Alejandro Gaviria comiendo sancocho en la plaza de Mercado. Foto: Archivo particular

“Tiene que ver con la desinstitucionalización de los partidos políticos y el auge de las candidaturas por movimientos de firmas, que tienen la posibilidad de empezar la campaña mucho antes para hacer la recolección de firmas”, indica Pedro Piedrahita, coordinador de la Maestría en Estudios Políticos de la Universidad de Medellín.



Según ambos expertos, no hay una regulación clara sobre cómo se regulan los movimientos que se lanzan por recolección de firmas en este aspecto.



En el año 2017 se hizo una reforma a la Ley 599 del 2000 del Código Penal, en la que según Piedrahita, “hay un gran vacío pues los movimientos por firmas no fueron regulados, los calendarios no quedaron claros en la reglamentación electoral y entonces por eso, en lo que concierne a la recolección de firmas, empieza la campaña mucho antes”.



De este modo, señalan que una de las razones del auge de estos movimientos por firmas es por la falta de regulación. “Los políticos aprovechan para así poder hacer campaña desde meses atrás (...) como tienen que recopilar las firmas y hay un vacío jurídico, empiezan a recorrer el país y a darse a conocer seis meses antes. Son muy astutos e identifican los vacíos normativos y los aprovechan”, dice Piedrahita.



Por eso es que no es sorpresa que reconocidas figuras de la política nacional como Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Gaviria, que tranquilamente podrían tener el aval de un partido para aspirar a la presidencia, prefieren oficializar un comité promotor para recoger firmas con miras a inscribir su candidatura, y en medio de la recolección, matar dos pájaros de un solo tiro, y comenzar a ganar reconocimiento en las calles.



¿Y qué pasa con los precandidatos que van por consulta interpartidista?

Pero esto no solo lo están ejecutando los precandidatos que se lanzaron por firmas. Hace varias semanas Gustavo Petro convocó a una masiva concentración en la Plaza de la Paz, en Barranquilla. Con un escenario en forma de ‘P’, el líder de Colombia Humana realizó una clara manifestación de campaña.

Con la P de Patria, de Paz, de Pueblo. De Pacto. De Petro. pic.twitter.com/tJ2RzYid71 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2021

Algo parecido, pero en un escenario distinto, ocurrió con la Coalición de la Esperanza, cuyos miembros pasearon hace unos días en el TransMilenio de Bogotá, en el que se dirigieron hacia la plazoleta del Concejo, en donde compartieron con los ciudadanos y hablaron de su visión del país.



De acuerdo con Duarte, estos movimientos, que si bien tienen personería jurídica, también “quieren aprovechar el momento para que se conozcan sus candidatos y poder estar vigentes en el momento en que otros están siendo visibles por la recolección de firmas”.



Sergio Fajardo junto a la Coalición de la Esperanza en el TransMilenio de Bogotá Foto: Coalición de la esperanza

Lo que hacen entonces, para poder hacer campaña de manera indirecta, es aprovechar los golpes de opinión y el cubrimiento que le hacen los medios de comunicación a estas acciones particulares.



“Los que no están por movimientos de firmas sino que van avalados por un partido aprovechan los golpes de opinión para no quedarse atrás de los candidatos que están recolectando firmas y haciendo campaña desde ya. Por eso es que se van a la plaza, se montan en el TransMilenio, comen sancocho. Es una estrategia de mercadeo, pero en últimas no es una campaña oficial; saben que si hacen esto los medios les dan el cubrimiento”, dice Piedrhaita.



Otra de las razones por las que varios precandidatos se han lanzado a hacer campaña sin que se inicie oficialmente la largada oficial es para identificar cuáles son las estrategias que les funcionan mejor para implementarlas el próximo año. “Es clave para ganar votantes, pero también para probar estrategias de campaña”, indica Duarte.



Así mismo, buscan “obtener una medición de cómo está su imagen ante sus simpatizantes, y les permite analizar el impacto que crean con su presencia en los lugares públicos, a fin de tomar las estrategias que consideren apropiadas para sus campañas”, indica Andrés Pérez, profesional en Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.

¿Puede ser contraproducente?

Juan Carlos Echeverry comiendo sancocho en la plaza de mercado. Foto: Archivo particular

La imagen de los aspirantes a la presidencia puede caer gracias a cualquier mínimo detalle, por tal razón, estas campañas que empiezan antes de tiempo pueden actuar como un ‘boomerang’ y llegar a perjudicar las candidaturas.



“No todas esas exposiciones salen bien. Puede ser que en alguna haya un abucheo, se evidencie una mala reacción del candidato, haya un cubrimiento de prensa que no favorezca al aspirante, que el mensaje no llegue, y más cosas que pueden llegar a desgastar la imagen del candidato”, dice Duarte.



Por ejemplo, en redes sociales ya abundan las críticas hacia algunos de los candidatos que han decidido hacer campaña en las plazas de mercado o en el transporte público, pues señalan que se les ve “incómodos” en esa posición. Para Piedrahita es “populismo barato y se trata de la espectacularización de la política”.



Lo cierto es que, sea o no un escenario de la política como espectáculo, mientras no haya publicidad política y no pidan directamente que voten por ellos, pueden hacerlo sin ningún problema.



