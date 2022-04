El jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada, salió en defensa este jueves tanto de su nombramiento como del respeto que mantendrá el aspirante en caso de ser electo presidente por la Constitución Nacional.

“Petro no tiene ninguna competencia, no tiene ninguna función constitucional que le permita cambiar la Constitución. Él está absolutamente sometido al imperio de la constitución y la ley. No tiene ninguna posibilidad de hacerlo”, dijo Prada.



Según su argumento, en una posible jefatura de Estado por parte de Petro, por la vía del Congreso, por ejemplo, no le sería posible porque carece de mayorías en el Legislativo.



“Solamente le dan 20 congresistas de 108 en el Senado de la República, es decir, menos del 20 por ciento. Tiene una gran influencia, pero no tiene una mayoría aplastante que le permita tener mayorías calificadas, como lo exige la Constitución política”, dijo en Blu Radio.



“A mí no me vienen con el cuentico de que esto es un salto al vacío, de que se van a ir de Colombia los empresarios, que es que aquí no había posibilidad de vivir tranquilos con semejante gobierno que además se va a quedar 20 o 30 años porque nadie lo va a sacar”, dijo también en W Radio.



Para Prada, Petro es uno de los máximos defensores de la Constitución, entre otras cosas, porque, recordó, su movimiento Alianza Democrática M-19, fue uno de los bloques políticos que la soñó, la concibió y la redactó en 1991.



En esta emisora, aseguró, además, que a pesar de haber sido la mano derecha del expresidente Juan Manuel Santos, en su anterior cargo como secretario general, aclaró que el exmandatario está alejado de la política por lo que descartó que su arribo al Pacto Histórico sea el desembarco del santismo.



“Él está tranquilo dictando clases en la Universidad de Columbia, no está haciendo una adhesión a través mío, para nada. Tengo una gran relación con él, pero cuando le conté que venía para acá me dijo: ‘lo autorizo que cuente que hablamos ayer muy largo rato y además cuéntele al país que le dije lo mismo que les digo a los candidatos que van a visitarme, a los líderes, a los congresistas’", contó.



"Me dijo, ‘Alfonso, si usted tiene la convicción de que ese es el camino que defiende un gran legado que nos conduce seguramente al camino de la paz en Colombia me alegra que lo tome”, aseguró Prada.



En esta misma emisora, Enrique Peñalosa dijo, entre tanto, que respetaba la decisión de Prada desde el punto de vista personal pero que lo lamentaba desde el terreno político ya que considera que un gobierno de Petro es un peligro para Colombia.



“Lo aprecio, es un amigo, pero creo que Gustavo Petro es un gran peligro para Colombia. En Bogotá fue un alcalde que no hizo un buen gobierno, cometió toda clase de errores. Claramente para Colombia el riesgo de elegir a Petro es perder la oportunidad que tenemos de que haya más inversión en la región”, dijo Peñalosa al valorar la designación de Prada como jefe de debate de Petro.



“Cada persona toma sus decisiones, yo no voy a juzgarlo en lo humano, lo juzgo en lo político. Es un amigo, lamento que haya cometido ese error”, puntualizó Peñalosa.



Por su parte, Petro señaló que la jefatura de debate de Prada “tiene que ver con el diálogo con otras fuerzas sociales y políticas en el país; con dirimir, proponer y construir unas mayorías nacionales que vienen creciendo”.





POLÍTICA