Aguda controversia ante anuncio de posible suspensión de Ospina

Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, está bajo la lupa de los organismos de control por su actuación durante los hechos ocurridos en esta ciudad en el marco del paro nacional. De hecho, en las últimas horas varios medios de comunicación han adelantado –sin que hasta ahora haya habido un pronunciamiento oficial- de una posible destitución.

"Si la Procuraduría suspende al alcalde de Cali, o a cualquier servidor de elección popular, simplemente se pasaron por la faja de carta democrática y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, alertó Gustavo Petro, aspirante presidencial.



“El gobierno pasa a ser un régimen dictatorial”, agregó el dirigente de izquierda. El trino de Petro se sumó a una aguda controversia que se vive en las redes sociales.



La FM anticipó que la Procuraduría suspenderá al alcalde de Cali y que en ciudad la deberá asumir un alcalde encargado.



La decisión –dijo esta mañana la emisora- se tomará luego de que el pasado 7 de junio, la Procuraduría inició una investigación preliminar contra el mandatario Ospina por no garantizar los derechos de los ciudadanos durante las protestas en Cali que terminaron en violencia en varias oportunidades, además de permitir bloqueos, saqueos y porque no se manejó el orden público y en consecuencia, no se protegió a los habitantes de Cali.



Según La FM, la Procuraduría no ha anunciado la suspensión porque ha estado ajustándose a la segunda instancia, de acuerdo a los compromisos que adquirió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.



En Cali, posteriormente de conocerse la decisión deberá nombrarse un alcalde encargado que normalmente es el secretario de Gobierno, de la misma tendencia política del partido del mandatario, es decir de Alianza Verde, dijo a sus oyentes.



La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, informó hace un tiempo que la entidad abrió una indagación preliminar contra para establecer su responsabilidad en las jornadas en el marco del paro nacional, pues al parecer no ha garantizado la seguridad de los ciudadanos que no han participado en las mismas.



“La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde de Cali debido a que presuntamente no ha cumplido con su función pública en la garantía de los derechos del resto de la población que no hace parte de las protestas, quienes se han visto afectados por los bloqueos, saqueos y desmanes sobre bienes públicos y privados.”, explicó Cabello en su momento a al diario El País de Cali.

