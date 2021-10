La respuesta de la Coalición de la Esperanza a Alejandro Gaviria

La Coalición de la Esperanza se pronunció en la mañana de este viernes sobre el portazo que le dio el aspirante presidencial Alejandro Gaviria luego de comenzaran a hablar de la posibilidad de unirse de cara a las elecciones del 2022.



Recordaron que el pasado lunes tuvieron un primer encuentro con Alejandro Gaviria, en el que le expresaron la posición que han "construido por consenso", por lo que aseguran que reciben "con sorpresa sus declaraciones".

"No encontré ánimo de unión, ni siquiera para una consulta en marzo", dijo el exministro de Salud al referirse al encuentro con la coalición, de la que hacen parte los aspirantes presidenciales Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo.



Dijo que será siempre muy difícil "unirse alrededor de una pretendida superioridad moral, y los señalamientos y la suspicacia".



"Quiero seguir trabajando en la construcción de un centro político incluyente, que represente el cambio y que al mismo tiempo se oponga a la gente del Centro Democrático, anclada en el pasado, y a las falacias de la izquierda radical y mesiánica que pretende cambiarlo todo sin plan, sin rumbo y sin método", agregó.

​

A través de un comunicado la Coalición de la Esperanza señaló este viernes que mantienen las puertas abiertas para quienes coincidan con sus principios y crean en la construcción de consensos, para quienes entienden la necesidad de enfrentar a la política tradicional y clientelista que hasta hoy ha gobernado a Colombia.



"La Coalición de la Esperanza es una coalición amplia e incluyente que busca

consolidarse como una alternativa política y democrática para las próximas

elecciones", destacan en el comunicado.



"Esta visión ha sido resultado del consenso de quienes integramos la coalición porque consideramos que esta visión le sirve al país de hoy y al del futuro", agregaron.



Las resistencias en la Coalición de la Esperanza estarían relacionadas con las simpatías que han manifestado el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, y gran parte de la bancada hacia la aspiración presidencial del exministro.



"Reiteramos la invitación a participar en esta coalición a mujeres, jóvenes, líderes

sociales y demás ciudadanos que compartan nuestros principios y que estén

comprometidos con la construcción de un proyecto que tiene vocación de

permanencia y trascendencia en la política colombiana", concluye el comunicado.

Se abre paso otra coalición

Por esta situación política es que diferentes sectores políticos comenzaron a hablar de una nueva convergencia y anunciaron su intención de trabajar en “una coalición de centro amplia y fuerte” que compita por la jefatura del Estado el próximo año.



El exministro Juan Carlos Echeverry planteó este jueves una invitación a través de su cuenta de Twitter: “@agaviriau @enriquepenalosa @ficogutierrez ¡los invito a que conformemos la #CoaliciónDeLaExperiencia! Presentemos una visión optimista y esperanzadora a l@s colombian@s, de gente que sabe dar resultados y que quiere transformar al país”.



Federico Gutiérrez afirmó: “La experiencia en fundamental para liderar a Colombia”, dijo, y agregó que “la discusión en la calle no es que si es izquierda, derecho o centro.

La gente lo que le preocupa es el centro, pero el de la mesa, que estén las tres comidas al día”.



Por su parte el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa señaló: "Dicen que Alejandro Gaviria no irá a la Coalición de la Esperanza. A mí me daría mucho gusto que esté en la coalición en la que yo esté: de quienes demos prioridad a construir igualdad, seguridad, progreso económico, con políticas responsables y buena gerencia”.



Así las cosas, las cartas parecen estar sobre la mesa y, si los acuerdos políticos entre estos líderes llegan a tener éxito, los colombianos se encontrarían en las consultas de marzo cuatro convergencias: la Coalición de la Libertad (en la que estarían el Centro Democrático y los conservadores); la de la Esperanza; el Pacto Histórico y la Coalición de la Experiencia.



