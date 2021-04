¿Por qué Uribe sale a proponer alternativas a la reforma tributaria?

Con dos estrategias claramente marcadas, el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, está tratando de recomponer el camino de la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional a consideración del Congreso y que generó el rechazo no solo de la opinión pública, sino también de casi todos los partidos políticos.



El pasado fin de semana, Uribe y el partido de gobierno presentaron al país un “texto sustitutivo” del proyecto de ley, el cual tiene varias modificaciones al radicado originalmente por el Ministerio de Hacienda y que generó la negativa nacional.



Uribe ha explicado los principales puntos de esta propuesta, en la cual se plantea no mover para nada el IVA ni la base mínima para comenzar a declarar renta y extender por tres años algunos tributos que sustituyan las propuestas originales del Ejecutivo.



Al parecer es una propuesta mucho más sencilla que la presentada por el Ministerio de Hacienda.



En diálogo con EL TIEMPO, el exmandatario dijo que no se explica “cómo el equipo económico se mete a estas alturas en un proyecto de 170 artículos. Creo que el Gobierno se hizo mucho daño, se lo hizo al partido y, además, se le crean riesgos a la democracia, porque se estimula la rabia social”.

Pese a que la propuesta del expresidente tiene similitudes con las hechas por la Andi y por otros sectores políticos, la que parece estar calando en el Congreso y haber bajado la temperatura entre los partidos fue la del exmandatario, el principal impulsor del presidente Iván Duque.



¿Cómo lo logró? Con dos estrategias que parecen estar dando resultado. La primera, entablar un diálogo con los principales jefes políticos del país, entre los cuales están el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, y el exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical, Germán Vargas, críticos a ultranza del texto original presentado por el Gobierno.



Y la segunda, proponer un “texto sustitutivo” para comenzar la discusión en el Congreso para elaborar la ponencia que debe discutirse y votarse en el primer debate de la reforma, el cual será en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara.

¿Por qué Uribe?

El exmandatario cumple dos condiciones que ningún sector político ni empresarial reúne. La primera, es que es el jefe máximo y el inspirador del partido que llevó a Duque a la Presidencia y que se mantiene como su aliado número uno en el Congreso.



Pese a algunas voces críticas dentro del Centro Democrático, la bancada en general sigue apoyando a Duque y parece ser consciente que su éxito es el éxito del partido en el futuro.



Uribe era el llamado a lanzar esta especie de salvavidas a la reforma tributaria que, al parecer, ha caído bien en la mayoría de los sectores políticos.



Y la segunda, se trata de uno de los expresidentes y jefes políticos más influyentes del país y así sus índices de favorabilidad en las encuestas hayan bajado en los últimos años, no se puede desconocer que Uribe encabeza una de las fuerzas decisorias en la democracia colombiana.



Estas razones hacen que Uribe, quien desde hace varios meses se retiró del Congreso y está dedicado, entre otras actividades, a su defensa en la investigación por supuesta manipulación de testigos, haya tenido que sacar un tiempo para dedicarse a corregir el camino de esta reforma.



No se sabe si logrará salvar el proyecto de ley o si las bancadas entren en un proceso de diálogo y negociación con el Gobierno Nacional para elaborar una ponencia para el primer debate que recoja las propuestas uribistas. Por el momento, lo cierto es que el Gobierno Nacional se ha mostrado inclinado al consenso y a construir un texto entre todos los sectores políticos.

