¿Sí habrá debate entre Petro y Robledo?

La posibilidad de adelantar enfrentamientos directos entre los diferentes aspirantes a la Presidencia está latente. De hecho, en el ambiente gravita un cara a cara entre Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro que el dirigente de la Colombia Humana elude, por ahora, enfrentar. ¿Por qué?

“Senador Petro, le proponemos que primero haga el debate sobre transición energética con el senador @JERobledo”, le dijeron en un mensaje en la red social Twitter los miembros de la Coalición de la Esperanza al aspirante de izquierda que, por ahora, lidera la intención de voto en varias encuestas.



“Él aceptó su reto hace varios días y usted no le ha contestado. Lo cortés no quita lo valiente”, le argumentaron en la respuesta a un trino de Petro que decía:



“Le propongo a la Coalición de la Esperanza un debate sobre cambio climático y política pública para Colombia abierto a los candidatos uribistas, si quieren. Propongo dos precandidatos presidenciales por coalición”.



La propuesta de Petro fue hecha ante la reacción del senador de Dignidad que previamente había dicho que sí a un debate para hablar del calentamiento global y la transición energética en el país.



El intercambio de ideas sobre este tema empezó hace unos días cuando Petro soltó un anuncio de enorme calado durante una transmisión sobre crisis climática: “si un gobierno del Pacto Histórico llega a ganar, debe decretar la suspensión de la exploración petrolera en Colombia. Fíjense lo que significa todo eso y el fracking, ni se diga”.



La afirmación de Petro va en línea con tesis suyas que ha sostenido en público: “¿Por qué si ya no hay bloqueos, se cae el peso colombiano? Con la caída del peso somos más pobres y se cae porque se sustenta en un modelo económico ficticio: el de la cocaína cuyas ganancias quedan en México y el del petróleo y el carbón que no demandan”, ha dicho.



“Muy errado el anuncio de Gustavo Petro de que en su gobierno suspenderá la exploración petrolera en Colombia. Porque terminaríamos importando combustibles, golpearía la economía y el empleo y haría trizas las finanzas nacionales. Y en nada se reduciría el calentamiento global”, le respondió Robledo, un senador que ha dedicado buena parte de su trayectoria al estudio de los temas económicos.



“No buscar petróleo en Colombia, como propone Gustavo Petro, NO reduce los gases de efecto invernadero que produce el país y sí lo empobrece. Hay que saber hacer la transición”, añadió.



Entonces, Petro halagó a Robledo pero esquivó hacer un debate directo con él. “El único candidato a la presidencia que al menos expresa argumentos en contra de nuestras tesis. Abramos este debate que creo es sustancial para nuestros tiempos. Tiene que ver cómo vemos la transición energética y el cambio climático”, señaló Petro.



Y agregó: “Robledo nos propone un debate que creo se debe dar. Implica la concepción de lo que significa el cambio climático y el cambio tecnológico hacia la descarbonización de la economía y por tanto el surgimiento de nuevas relaciones sociales de producción”.



Sin embargo, Petro reiteró que el debate debe ampliarse a varios precandidatos. Pero, ¿por qué la Coalición de la Esperanza insiste en que sea solamente Robledo? La respuesta pasa por las fortalezas en materia económica que tiene él y que bien utilizadas pueden minar los argumentos de Petro.



Como se trata de un debate de arranque él puede a nombre de la Coalición de la Esperanza subirlo al ring para enfrentarlo y mostrar sus posibles debilidades en esta área. Una situación que seguramente Petro rehuirá porque no obtendría puntos a su favor.



Lo cierto es que ya se abre la etapa de posibles debates directos entre los diferentes aspirantes a gobernar el país entre 2022 y 2026.



