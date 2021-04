La ‘alocución a la Nación’ en la que Petro se refirió al paro

Varios ciudadanos se preguntan por qué el senador y excandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro se mantuvo un poco alejado en su Twitter de las manifestaciones que sucedieron esta semana y en las que se protestó, entre otras razones, por la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional.



En anteriores movilizaciones, Petro publicó videos, en tiempo real, sobre los enfrentamientos entre algunos agentes de la Policía y algunos manifestantes y puso mensajes alusivos a los supuestos abusos de las autoridades.



Sin embargo, en este caso escogió una llamativa modalidad y fue hacer una “alocución a la Nación” para hablar de algunos aspectos de las protestas.



La denominación causó curiosidad entre diferentes sectores tomando en cuenta que el término, generalmente, se utiliza para los pronunciamientos que hacen los presidentes de la República a los ciudadanos, el cual no es el caso.



De hecho, el Estatuto de la Oposición hace una diferenciación entre las “alocuciones” presidenciales, a las cuales, los partidos declarados en esta orilla política, tienen derecho a responder en un término que da la norma.

Mi alocución a la Nación colombiana en la víspera del Paro contra la reforma Tributaria. pic.twitter.com/7tuCkgrDPU — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2021

En la suya, que se vio en un video en su cuenta de Twitter publicado en la noche previa a las movilizaciones, Petro reiteró que era “partidario” de que el Gobierno Nacional retirara la reforma tributaria y defendió el “derecho democrático” de los ciudadanos a movilizarse.



“El paro no es para la violencia, no es contra la Policía, no es para extender la enfermedad, es contra la reforma tributaria”, afirmó.

