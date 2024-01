¿Se violó el Estatuto de Oposición en los concejos de Bogotá y Medellín?

La elección de las mesas directivas de los concejos de Bogotá y Medellín terminó en polémica y el mismo presidente Gustavo Petro aseguró que no se tuvo en cuenta la Constitución.



En ninguna de estas dos corporaciones se dio representación a la oposición, lo que va en contravía de la Ley 1909 del 2018, también conocida como el Estatuto de la Oposición Política.



(Además: Presidente Petro pide que se demanden mesas directivas de concejos de Bogotá y Medellín)

El lunes, en la capital del país, fue elegido el concejal del Nuevo Liberalismo Juan Baena como el presidente de la corporación y se esperaba que la primera vicepresidencia quedara en manos de Ana Teresa Bernal, del Pacto Histórico. No obstante, las mayorías votaron por Rolando Alberto González, de Cambio Radical, mientras que la segunda vicepresidencia fue para Julián Espinosa, de Alianza Verde.



(Lea: Juvinao expresa preocupación por violación de estatuto de oposición en concejos)

Facebook Twitter Linkedin

Gran polémica por la elección de la mesa directiva del Concejo de Bogotá Foto:

“Indignante las jugadas de siempre de Cambio Radical y sus aliados, pisoteando el Estatuto de la Oposición, y con la aplanadora encendida. Quedó una mesa directiva de yo con yo y excluyendo a las mujeres. Muy mal”, dijo la concejala del Pacto.



El presidente Gustavo Petro cuestionó lo sucedido en el cabildo distrital y anunció que habrá acciones legales. “Le pediré a la Agencia de Defensa del Estado que demande todos los nombramientos de mesa directiva donde no se haya tenido en cuenta la Constitución”.



(En contexto: David Luna pide que se repita la elección de la vicepresidencia del Concejo de Bogotá)



Este martes, en Medellín, se repitió la escena. En el Concejo de la capital paisa la presidencia quedó en manos de Andrés Tobón, exfuncionario de 'Fico' durante su anterior administración. La primera vicepresidencia fue para la concejala del Centro Democrático Claudia Carrasquilla y la segunda, para Janeth Hurtado, de la ASI.

Facebook Twitter Linkedin

Instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

“Federico Gutiérrez con su coalición de gobierno hizo la ‘jugadita’ de dejar por fuera de la mesa directiva del Concejo a los partidos declarados en oposición, Independientes y el Pacto Histórico. Atropellan la democracia sin ningún tipo de vergüenza”, aseveró Juan Carlos Upegui, de Independientes.



(Otra noticia recomendada: Álvaro Uribe: 'Con la reforma laboral del Gobierno nos llevan para Venezuela')

¿Qué dice la ley que creó el estatuto de la oposición?

Según el artículo 11 de la ley, uno de los derechos de la oposición es la “participación en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular”. Lo anterior, por ejemplo, se estableció para garantizar que el orden del día sea más democrático y no solo incluya los proyectos del oficialismo.



“El Estatuto de Oposición que impulsamos en desarrollo del acuerdo de paz es claro en cuanto al derecho de los partidos de oposición a estar representados en las mesas directivas de las corporaciones públicas. Las mayorías del Concejo de Bogotá lo violaron groseramente al desconocer al Pacto Histórico ese derecho”, opinó el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

¿Vacío en la norma?

La ley señala que las bancadas, una vez se inicie el gobierno, tienen un mes para declararse de gobierno, independientes o de oposición, por lo que actualmente no es oficial la declaratoria de los partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



De hecho, en ese sentido fue la defensa que hizo el presidente Baena a la elección de la mesa directiva.



(Siga leyendo: Enrique Peñalosa: 'Claudia López fue un invento mío')

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Santos durante la sanción del estatuto de la oposición en 2018. Foto: Efraín Herrera. Ministerio del Interior

“Quien tomó la decisión finalmente de elegir el primer vicepresidente fue la plenaria. Se somete a votación. Yo le pregunto al Concejo si le parece bien o aplazábamos la elección del primer vicepresidente y se le niega al presidente esa posibilidad, y estamos en democracia y fui derrotado. Ahora que la elección del primer vicepresidente haya sido ilegal, yo no creo. Creo que goza de completa legalidad y que le da la opción al primer vicepresidente, es decir, Rolando, de declararse de la oposición y él tiene plazos de ley para eso. En el caso de que no se declare en oposición, habría que revisar qué pasa”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO.



No obstante, la declaración va en contravía de lo expresado por Juan Daniel Oviedo, quien precisamente llegó al cabildo distrital gracias al Estatuto de la Oposición, que da un puesto en las corporaciones públicas al segundo candidato más votado en las elecciones de alcaldías, gobernaciones y presidencia.

Los derechos de la oposición deben garantizarse. Como vocero de un partido de oposición a nivel nacional hago un llamado para que se respeten los derechos de la oposición en las corporaciones locales. La elección de la vicepresidencia del Concejo de Bogotá DEBE repetirse, de… — David Luna (@lunadavid) January 2, 2024

“Es muy triste que por un tema de procedimiento, una decisión que podríamos tomar el 12 de enero, todos los partidos o movimientos hubieran planteado cuál es su posición, de gobierno o independencia o de oposición. Aceleramos esa decisión sin dejarle a la ciudad unas garantías claras de que el gobierno del Concejo distrital va a tener criterios desde la diversidad de género y la diversidad política en la conformación de su mesa directiva”, comentó.



Precisamente, conocedores de la norma que participaron en su elaboración coinciden en que están desconociendo la ley y no hay cabida a interpretación.



Dicen que desde el primer día se sabe qué partidos se declararán en oposición, pero aprovecharon que no había declaración oficial para desconocer el derecho. Incluso, desde el Congreso, el senador David Luna, uno de los principales voceros de la oposición y también de Cambio Radical, partido de González, cuestionó esa ‘jugadita’ y pidió que la elección del vicepresidente en Bogotá se repita.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com