¿Nos duele que nos llamen narcos pero no estigmatizar a venezolanos?

Este jueves, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez Barreto denunció a través de sus redes sociales que aparecieron varios carteles en contra de los venezolanos en el occidente de Bogotá, específicamente en el barrio Américas Occidental, localidad de Kennedy.



La concejala aseguró que la causa de eso era por los “discursos de odio” y la “xenofobia” de Claudia López, señalando que ponen en riesgo a los migrantes de esa nacionalidad.



El mensaje en el cartel dice: “¡Despierta! Estas ‘venecas’ nos están matando. No des limosnas, no arriendes ni des trabajo, no seas cómplice de sus crímenes”.



Horas después la alcaldesa de Bogotá , Claudia López, pidió excusas a los ciudadanos venezolanos que residen en la ciudad. Esto, luego de sus recientes declaraciones sobre la relación entre los hurtos y la nacionalidad de los delincuentes que causaron polémica.



Ante la discusión, el Gobierno, en vocería del director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, sentenció este jueves que son hechos "absolutamente repudiables, que pueden constituir un delito", que pueden generar responsabilidad penal.



"Aquí es no a la xenofobia, no a la estigmatización, no al camino fácil de la generalización, aquí no podemos caer, y menos los colombianos que lo hemos sufrido en el pasado, con estigmatizaciones", puntualizó Espinosa.



Asimismo, reiteró que la mayoría de los venezolanos son personas buenas, que están saliendo adelante.



Sin embargo, fueron pocos los comentarios de los ciudadanos al conocer estos panfletos, de este modo cabe preguntarse, ¿por qué nos duele que nos llamen narcos por ser colombianos, pero no estigmatizar a los venezolanos?



Hace unos días causó gran polémica que, luego de que Diana Trujillo se convirtiera en la única colombiana partícipe del histórico amartizaje del róver Perseverance en Marte, 'La Repubblica', el diario más popular de Italia, realizó un artículo en su periódico escrito haciendo referencia al narcotráfico para 'exaltar' de forma irónica a la científica caleña.



El título de la publicación es: "De la Colombia de los narcos a la Nasa, la vida marciana del científico". Seguido por el sumario de la nota: "Diana Trujillo está en el equipo que aterrizó Perseverancia: "No tenía nada, solo podía mirar las estrellas".



Horas después, la Cancillería de Colombia emitió un trino rechazando el titular y el periódico lo cambió.



Asimismo, han causado indignación hechos como la frase de la canción de los alemanes Kalazh44 y Samra que dice “dibuja coca colombiana como Shakira”, tras lo cual la artista decidió demandarlos por usar su nombre e imagen de manera peyorativa.



En otro caso produjo polémica cuando Steve Harvey, quienes muchos recuerdan por darle la corona de Miss Universo a Ariadna Gutiérrez (Miss Colombia 2014-15) y luego retractarse en vivo diciendo que 'cometió un error', hizo referencia (en tono de chiste) a los grupos narcotraficantes durante la transmisión. "Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera”, dijo.



Frente a esto, Luis Felipe Vega, analista internacional y profesor de la Universidad Javeriana, señaló que tras las declaraciones de la alcaldesa los pensamientos de algunos capitalinos emergieron. Claudia López fue "la catalizadora de esos sentimientos", agregó.



El experto asegura que los ciudadanos utilizan la figura del 'chivo expiatorio', es decir, "cuando hay una violencia indiferenciada la construcción narrativa que establece la sociedad es tratar de desplazar sus responsabilidad sobre esa violencia a un objeto sobre el cual puedan caerle las responsabilidades de las causas y generación de esa violencia".



Además, sentenció que estos panfletos son un riesgo que propia la violencia, pues "en Colombia los conflictos sociales se dirimen a través de la violencia".

