En la Costa votaron poco la consulta porque ya 'no creen en nada'

Una polvareda, que aún no se apacigua, fue la que levantó el pasado lunes el excandidato presidencial y ahora senador Gustavo Petro, luego de escribir en su cuenta de Twitter un par de frases en las que señaló a la costa Caribe como culpable de que la consulta anticorrupción no lograra el umbral.

“El problema del umbral no estuvo en Antioquia. Que 1.300.000 antioqueño(a)s no le hayan hecho caso a Uribe es un avance sustancial. El problema estuvo en la costa Caribe. El feudalismo y la compra de votos la ha absorbido tanto que no reacciona cuando no hay dinero en las urnas”, escribió el senador en su cuenta.

Como respuesta a esta aseveración, el diario El Heraldo de Barranquilla, señaló en un vehemente editorial que “mientras unos intentan rentabilizar políticamente el resultado, otros se dedican a buscar culpables de que no se llegara al umbral de participación, sin importarles que en esas pesquisas puedan herir los sentimientos de una región”.



“Es cierto que en el Caribe están extendidos el clientelismo y la compra de votos, unas prácticas que habría que erradicar para siempre. Pero lo que más hay en número, de lejos, es una masa mayoritaria de ciudadanos que se resiste sistemáticamente a votar, ya sea por apatía, por agotamiento o por indiferencia hacia las opciones políticas existentes, incluida la del senador Petro”, puntualiza el editorial del diario barranquillero.



El editorial del periódico concluye afirmando que “en vez de agraviar a los costeños -él es de Ciénaga de Oro, Córdoba-, Petro haría bien en contener sus impulsos y pensar dos veces antes de soltar sus estridentes trinos”.



Marco Schwartz, director del periódico, sostuvo que el trino del excandidato de Petro es “un agravio para esta región”, aunque aclaró que “hay cosas que son ciertas de la Costa como una tasa de abstención alta, prácticas corruptas y clientelismos, como en otras regiones del país. Pero afirmar que todos los abstencionistas en la Costa son personas que solo se moverían si les dan plata y que estamos secuestrados por el feudalismo, es un error”.

Los jurados de votación asumieron la jornada frente a una altísima abstención en Barranquilla. Así fue la radiografía en a costa Caribe. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

Por su parte Lourdes López, diputada del Atlántico por el Partido Liberal, dijo que la baja votación en la consulta anticorrupción que se obtuvo el pasado domingo en la región Caribe se debe a que la gente ya no cree debido al olvido en que la tienen.

“Todos saben cómo se hace política en la Región Caribe. Y el resultado de votos es muy diciente a lo que ocurre. La gente ya no cree en nada por falta de recursos, por el abandono a la que está sometida, por los altísimos costos y la eliminación de los subsidios de Electricaribe y la falta de oportunidades y el abandono de una región que es pobre. La gente se cansó y por eso creo que se debió la baja participación en la jornada electoral”, aseveró la diputada, que votó en la consulta.



Para Ricardo Plata Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, y quien mostró su acuerdo con el fuerte y contundente editorial de El Heraldo, en respuesta al trino de Petro, indicó que “la precipitud y la brevedad de los mensajes en Twitter hacen escribir frases efectivistas y explosivas en las que se cometen imprudencias en algunos casos”.



“Bueno, también es cierto que en las jornadas electorales el sistema de transporte masivo se complica y se convierte costoso para la gente que en su mayoría no cuenta con recursos, y más para la Región Caribe, que es más pobre que la del resto del país", dijo Plata Cepeda.

Poco interés y falta de motivación

Ángel Tuirán, profesor de ciencias políticas de la Universidad del Norte de Barranquilla, sostuvo que la baja participación en la consulta en la costa Caribe tiene varias lecturas, entre ellas, la interrelación entre el votante y el líder político.

“Esta es una constante, pero no es solo eso. También se puede dar un análisis sobre la falta de motivación pues la gente ya está cansada de los mismos con las mismas”, explicó el analista político.



“Y claro, también no hay que negar que tuvo una incidencia la posición del uribismo, ya que el senador Álvaro Uribe rechazó la consulta y esa posición influyó a la hora votar, teniendo en cuenta que en esta región hay un buen caudal de ese partido. Hay que recordar que Petro tuvo una destacada votación en la costa Caribe en la segunda vuelta presidencial, sin recurrir al clientelismo, de manera que no puede generalizar de manera apresurada el resultado del pasado domingo”, concluyó Tuirán.



Dina Luz Pardo, vocera de comerciantes en Barranquilla, estuvo de acuerdo con la posición del El Heraldo y dijo que en ningún momento la costa Caribe tuvo la culpa de que la consulta anticorrupción no lograr el umbral y que al igual que ella, muchos de los comerciantes de la ciudad salieron a votar por convicción y porque desean que el cáncer de la corrupción en el país sea extirpado.

"No se puede generalizar el factor que se ha vivido por años con el cacicazgo de politiqueros y con la compra de votos que se han dado en otras elecciones. En la Costa siempre ha habido una gran abstención, así le paguen o no. Nosotros salimos a votar, sin ningún color político. La Costa no fue la culpable, sencillamente muchas personas no salieron a votar por diversas razones. En nuestro caso, quisimos apoyar la consulta porque queremos que se acabe la corrupción, culpable del retraso de muchas obras sociales", destacó la vocera de los comerciantes agrupados en Asocentro. Aquí, el editorial del diario El Heraldo

'Una ida a la Costa no hubiera sobrado': Angélica Lozano a Petro

La senadora Angélica Lozano, una de las principales promotoras de la consulta anticorrupción, le dijo a Gustavo Petro sobre otro trino relacionado con la baja votación en la Costa que "una idita a la Costa no hubiera sobrado". Y agregó: "hacer campaña desde Bogotá un viernes con un video de dónde se iban a mover los costeños. Tu eres el rey de allá, has debido ir".



Lozano puntualizó que lo que "el Caribe necesita es una clase dirigente mejor, más ciudadana, que los motive".

