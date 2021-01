Por qué el partido Farc va a cambiar su nombre

Rodrigo Londoño Echeverri, jefe del partido Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) llega a la segunda asamblea extraordinaria de la colectividad, que se inicia hoy e irá hasta el domingo, con la decisión de cambiar el nombre no solo por un asunto cosmético sino de fondo: sacarlo de la militancia para acercar a otros sectores democráticos y, muy importante, tomar distancia de las disidencias que con sus acciones generan miedo entre la población.

“En honor a la verdad, la propuesta de cambiar el nombre la recogí de las redes sociales y de la gente del común”, dice Londoño. “En democracia se decidió en algún momento mantener el nombre de nuestra extinta organización guerrillera. Hoy creemos que debemos cambiarlo para llegar a más personas”, explica.



“La realidad demostró que escoger este nombre no fue lo más acertado. Espero que en esta segunda asamblea extraordinaria la militancia debata este tema y cambiemos el nombre del partido”, expresó Londoño, quien desde hace meses se refiere a la colectividad como el Partido de la Rosa.



Además de esta denominación, en las últimas horas también ha sonado el nombre de Los Comunes.



"En la memoria colectiva de los colombianos las Farc son sinónimo de violencia, extremismo y muerte", dice Jairo Libreros, profesor y analista político. "Es una afrenta que revictimiza a todos quienes padecieron la violencia injustificable de las Farc y una barrera que impide materializar las garantías de no repetición, porque el solo nombre del partido político Farc nos advierte que eventualmente pueden volver a las armas", argumenta el catedrático.



Ariel Ávila, una de las personas que más ha estudiado la historia de las Farc, en armas, y del ahora partido político, considera que hay tres factores para que esta colectividad cambie de inmediato su nombre.



"Uno, la sigla y en nombre Farc está desgastada. Generan más miedo que reivindicación. Dos, esa decisión los separa sustancialmente de las disidencias que usan el mismo nombre. Y tres, eso le ayudaría al partido Farc a que saliera de la lista de organizaciones terroristas. Ellos le dejarían eso a las disidencias y tomarían solo el protagonismo como partido en la legalidad".



También Luis Eduardo Celis, otro estudioso de los fenómenos de violencia en Colombia, ve en esta decisión una oportunidad de avanzar hacia adelante. "Las Farc participaron de un conflicto armado muy largo y con muchas responsabilidades en graves violaciones a los derechos humanos, se forjó un amplio desprestigio en la sociedad colombiana", recuerda.



"Las Farc que han dado el paso a esta precaria democracia tiene muchas razones para sintonizarse con muchas transformaciones pendientes en la sociedad colombiana, pero es el inicio de una acción política civilista, que amerita otro nombre, no la pesada carga de la historia de la guerra", dice.



Celis cree que esta Asamblea de la joven colectividad puede ser muy positiva. "Esperemos que den ese paso, Partido de los Comunes, es una muy buena posibilidad", dice.



El profesor Miguel Jaramillo Luján, magíster en gobierno y políticas públicas, aseguró que es claro que ese grupo “no puede negar su vínculo como un ejército irregular que cometió muchas atrocidades”, pero en ese tránsito de la vida armada a la civilidad “tienen que acercarse de nuevo a la ciudadanía, donde tienen que replantearse desde sus íconos, su denominación y la experiencia sensitiva que generan”.



A esto se suma que, como lo dijo el analista Rodrigo Sánchez, algunos de los grupos disidentes del acuerdo se hacen llamar ‘las verdaderas Farc’, lo que directamente afecta el nombre del partido.



La colectividad deberá tomar esta y otras decisiones en medio de divisiones internas, pues los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, más conocido como Benkos Biohó; además de Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, anunciaron que no asistirán al encuentro, al considerar que es “antidemocrático”.



“Con emoción y optimismo haremos nuestra II Asamblea Nacional entre el 22 y 24 de enero. Nos pensamos un país que respete la vida, con un pueblo unido y en paz con justicia social”, dice el partido Farc en su invitación.