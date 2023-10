¿Por qué Dilian Francisca Toro culpa al presidente Petro de desfinanciar a la salud?

La candidata a la Gobernación del Valle por el partido de la 'U', Dilian Francisca Toro, le envió un duro mensaje al presidente Gustavo Petro durante un evento de campaña que tuvo lugar este fin de semana.



(Además: Liberales y ‘la U’, las llaves del avance del articulado de la reforma de salud).



La expresidenta del partido de la 'U' culpó al primer mandatario por la grave situación financiera que vienen atravesando algunas EPS en el país.

"La culpa la tiene Petro, que no está mandando la plata para las EPS para pagarle a los hospitales y a las clínicas. Ese es él que tiene la culpa", dice en un video publicado en redes sociales.



Hay que recordar que el pasado 27 de julio las EPS Sura, Compensar y Sanitas enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, alertando por la grave situación financiera que vienen atravesando y que pone en riesgo la continuidad de su operación. La misiva es una señal de alerta crítica, si se tiene en cuenta que estas tres recogen más de 13 millones de usuarios afiliados.



“Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted, de primera mano, la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y así mismo, manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y el bienestar de la población”, dice la carta.



(Le puede interesar: Senado repudia ataque de Hamás en Israel y pide respeto por derechos humanos en Gaza).



En la misma grabación, en la que aparece montada sobre una tarima y hablando frente varias personas, Toro les pide no echarle la culpa a ella por esta situación.



"Yo no soy la que maneja la salud en el país, la maneja Petro y no está mandando la plata a las EPS. Ustedes han oído a las EPS quejándose porque el Gobierno nacional no les paga. Y si no se les paga a las EPS no se les puede pagar a los hospitales y a las IPS", agregó.

"La culpa de que no haya plata para pagar el sistema de salud es de Petro.



¡Ese es el que tiene la culpa!" pic.twitter.com/Ee4qQsZPPm — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 17, 2023

(Lea también: Centro Democrático habló sobre la tensión entre el presidente Gustavo Petro e Israel).

Lo llamativo de esta declaración -y que varios usuarios en redes sociales no dudaron en recordar- es que durante las discusiones en torno a la reforma de la salud en el Congreso, el partido de la 'U', el cual presidió hasta hace muy poco tiempo, ha dado los votos para que el proyecto siga vivo.



La semana pasada, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el 49 por ciento de la iniciativa y que al menos 10 representantes -de los 15 miembros que tiene ese partido en la corporación- votaron a favor los primeros 63 artículos.



Y es que desde que Dilian Francisca Toro dejó la dirección del partido para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca, la colectividad se ha visto fragmentada y no hay una posición clara de bancada.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias