Once colombianos entregaron las firmas para avalar sus nombres para las elecciones presidenciales de 2022, con lo que la carrera por la jefatura del Estado se siguió intensificando.



Ayer venció el plazo para que los aspirantes presentaran ante la Registraduría Nacional los apoyos a fin de que esta haga la respectiva verificación.

De acuerdo con la norma vigente, cada aspirante debe certificar la recolección de 580.620 firmas para tener el aval con el que competirá en las elecciones. Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, rompió el récord al entregar 2’530.623 firmas para avalar su candidatura.



“Gracias al cariño y compromiso de cientos de voluntarios que nos apoyaron 24/7 a lo largo y ancho del territorio nacional, hoy oficializamos este gran sueño que nos inspira a construir un país de oportunidades para todos”, afirmó Char.

Enrique Peñalosa no las consiguió, pero busca aval de partido. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El precandidato, que recolectó los apoyos en 30 días, agregó: “Tenemos la experiencia y la capacidad de gestión para trabajar de la mano con todos los colombianos, respondiendo a su deseo de habitar un país que ofrezca cada día más y mejores oportunidades de progresar y vivir dignamente. ¡Desde hoy vamos con todo y asumimos el compromiso!”.



El primer precandidato en entregar sus firmas a la Registraduría fue Roy Barreras. Sin embargo, este declinó su aspiración presidencial después de que Gustavo Petro le ofreciera ser jefe del debate parlamentario para la formación de listas al Congreso del Pacto Histórico.



Luego de Barreras, Federico Gutiérrez entregó 1’444.223 apoyos en nombre de Creemos Colombia. “No queremos más corruptos ni más violentos. Colombia se merece cosas mucho mejores a las que hemos tenido hasta ahora”, afirmó Gutiérrez tras entregar las firmas.



El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández también ingresó a la contienda electoral con 1’895.850 firmas en nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. “¡Que se alisten los zánganos porque en mi gobierno todos van para afuera. Voy a ser el presidente de Colombia y no habrá reforma tributaria!“, manifestó Hernández.



Asimismo, el precandidato presidencial por el Equipo por Colombia Juan Carlos Echeverry entregó 842.728; el exministro Alejandro Gaviria, 1’210.335; Luis Emilio Pérez Gutiérrez, 1’041.960; Luis Carlos Agudelo Galvis 2.235 firmas, y Carlos Darío Conde, 10.335.

Colombia necesita un cambio. Es momento de un cambio generacional que permita garantizar un

futuro sostenible FACEBOOK

TWITTER

Gaviria, quien compite en la Coalición Centro Esperanza, agradeció a unos 25.000 voluntarios que tuvo en el país y afirmó que, aunque se recogieron 1,4 millones de apoyos, se hizo una auditoría y se entregaron los 1,2 millones con los que llegó a la entidad electoral.



“Colombia necesita un cambio. Es momento de un cambio generacional que permita a Colombia garantizar un futuro sostenible. Necesitamos de un cambio responsable, les propongo un cambio de verdad”, afirmó el precandidato.



El aspirante dijo que las encuestas todavía no muestran el panorama electoral real para la primera vuelta, por lo que aseguró que esperará a los resultados de los sondeos del próximo año. “No voy a pelear por las encuestas. Las encuestas nos muestran que debemos entender más el tema. Yo vengo de la academia y creo que tener un mensaje más claro y directo en un lenguaje más popular es un desafío para una persona que empieza a hacer política como yo”.



Uno de los aspirantes que se quedó atrás fue el exalcalde de Bogotá y miembro de la coalición de centroderecha Equipo por Colombia Enrique Peñalosa.



“Desafortunadamente, no alcanzamos a conseguir las firmas requeridas para inscribir la candidatura”, aseguró el exalcalde a través de una carta.



El precandidato afirmó que, no obstante, su precandidatura “probablemente será avalada por un partido” y que ha “adelantado conversaciones con directivos de ‘la U’ ” sobre este tema. “En las próximas semanas les contaré al respecto”, dijo.

En total, la Registraduría Nacional del Estado Civil analizará 10’218.660 firmas de respaldo a la inscripción de candidaturas presidenciales.

REDACCIÓN POLÍTICA

@PoliticaET