Los miembros de la coalición política Equipo por Colombia, que participará en la consulta del 13 de marzo para elegir su candidato oficial a la presidencia, pactaron no entregar declaraciones a los periodistas en el departamento de Córdoba, precisamente el punto de partida de sus correrías por las regiones del país. Así evitaron hablar del escándalo que envuelve a Álex Char, uno de sus integrantes, tras las acusaciones en su contra de la exsenadora Aída Merlano Rebolledo.



La decisión de los dirigentes políticos –Enrique Peñalosa, David Barguil, Federico Gutiérrez y Aydeé Lizarazo- causó molestia entre los comunicadores que fueron a cubrir el acto.



Los aspirantes a la Presidencia hicieron un recorrido por Montería, Cereté, pueblo natal de Barguil, y Lorica.



En sus redes sociales, también evitaron el tema. “Hoy, junto a mis hermanos del gran Equipo por Colombia, vamos a recorrer las bellas tierras de Montería, Cereté y Lorica. ¡Vamos con todo!”, se limitó a escribir Char en su cuenta de Twitter.



Char, en entrevista con el periodista Gustavo Gómez para la revista Bocas de EL TIEMPO, dijo que no piensa renunciar a su aspiración presidencial.



“¿Ha pensado en renunciar a la aspiración presidencial?”, se le preguntó. “Cero renuncias, ¡vamos pa’lante!”.



Merlano Rebolledo, quien ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una indagación preliminar que se le sigue al congresista Arturo Char por presunta compra de votos, vinculó también al exalcalde de Barranquilla y quien muestra buenos registros en la intención de voto.



Char está de quinto en la intención de voto con un 5 por ciento, según el estudio del Centro Nacional de Consultoría para Semana, publicado en las últimas horas. Se trata de la primera imagen tomada tras el debate organizado por esa revista y EL TIEMPO Casa Editorial.



En la intención de voto de Equipo por Colombia hay empate en el primer lugar entre Char y Gutiérrez, cada uno con un 30 por ciento. Foto: Prensa David Barguil

Los porcentajes de la intención de voto entre todos los candidatos son: Petro, 27 por ciento; Hernández, 14 por ciento; Betancourt, 7 por ciento. En el cuarto lugar aparece Sergio Fajardo, 6 por ciento; integrante de la Coalición Centro Esperanza. Luego viene Char.



Y solo en la medición de Equipo por Colombia hay empate en el primer lugar entre Char y Gutiérrez, cada uno con un 30 por ciento. Sigue Peñalosa con un 21 por ciento; Barguil, 6 por ciento; Lizarazo, 5 por ciento; y ninguno también 5 por ciento.



Los colombianos fueron consultados para esta encuesta entre el 26 de enero y el 2 febrero. En total fueron entrevistadas, de manera presencial en sus hogares, 2.206 personas en 43 municipios de todas las regiones de Colombia.



La recolección de la información fue hecha antes de hacerse públicas las declaraciones de la excongresista Merlano Rebolledo. No se sabe, por lo tanto, el efecto que tendrá en el electorado las afirmaciones de la hoy prófuga exsenadora, quien se encuentra en Venezuela.



Para los integrantes de la coalición, sin embargo, les crea un obstáculo imprevisto. A escasas semanas de las elecciones cualquier ruido puede ser decisivo.



El hecho de no hablar con los periodistas en Córdoba, que hicieron el recorrido junto a ellos, es un hecho inédito que hoy es tendencia en las redes sociales.

Merlano dijo en el alto tribunal que el exalcalde de Barranquilla fue cómplice en la corrupción electoral por la que fue condenada a 11 años en 2019, al haberle entregado 500 millones de pesos para la financiación de su campaña.



El aspirante respondió, primero mediante un video, en el que reconoció haber tenido un romance con Merlano, pero negó cualquier tipo de relación política con ella.



“Yo era alcalde de Barranquilla en el año 2018 (por Cambio Radical). ¿Cómo yo voy a financiar campañas de otro partido, del Partido Conservador? Eso sería una locura de parte nuestra”, indicó desde Soledad, Atlántico.



Luego habló con Bocas de EL TIEMPO. "¡En qué cabeza cabe! Como he dicho en todos los escenarios, yo era alcalde en la fecha que ella dice, 2018. ¿Iba a financiarle una campaña? ¿Iba a cometer la torpeza de hacer algún tipo de contribución a otro partido, a una campaña del Conservatismo? Cada acto mío, cada decisión como servidor público y como particular, está a la vista de la gente y de las autoridades. Aquí estoy poniendo la cara y nunca haré nada diferente a decir la verdad."



¿Terminarán afectando estos señalamientos la precandidatura de Char? Para el analista y estratega político Guillermo Henao es un sí. “Puede ser el detonante de una pérdida de apoyos para Char dentro de Equipo por Colombia y lo puede afectar de cara al reconocimiento que desea obtener en el interior del país”, indica.



A su vez, cree que podría favorecer a Gustavo Petro en sus intentos por conseguir votos en la Costa. “El hecho envía un mensaje que puede ser favorable para Petro si sabe utilizarlo para continuar alentando a debilitar la maquinaria costeña”, dice.



Las implicaciones en el campo político no son menores. Henao considera que "estas revelaciones obligan a la Corte Suprema a poner la mirada sobre este equipo político, lo cual puede ser contraproducente para ellos de cara a la elección de Senado y Sámara, la cual requiere que toda la estructura se movilice efectivamente".

