El representante Miguel Polo Polo se despachó contra la ministra de Minas, Irene Vélez, por una fotografía donde se le ve usando una bolsa de plástico, en la que también se alcanza a divisar una bebida azucarada.



“No use plásticos ministra del decrecimiento, use su mochila. Y no tome tantos ultraprocesados, tome agua ¡Hipócrita!”, le cuestionó el congresista a la jefa de la cartera de Minas.

No use plásticos ministra del decrecimiento, use su mochila. Y no tomé tantos ultraprocesados, tomé agua ¡Hipócrita! pic.twitter.com/ZvxmKpm0Lc — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 24, 2023

Polo Polo no desaprovecha oportunidad para mostrar su inconformidad en contra del Gobierno Nacional. Incluso, él y algunos integrantes de la oposición están convocando a un paro nacional -el próximo 14 de febrero- en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro.



Además, los cuestionamientos del representante a Vélez se dan en medio del revuelo que ha causado un informe citado -en un hilo de Twitter- por la ministra, que no tendría sustento por sus mismos autores.



En este comunicado, Vélez defiende el plan del Gobierno para aumentar las reservas de hidrocarburos, explica la destinación de las finanzas del Estado en esta materia y argumenta que Colombia tiene garantizado gas hasta 2037.

En Davos ratificamos nuestro compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos. No hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpias. Explico 🧵 pic.twitter.com/FGZSTWJ3bJ — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) January 22, 2023

Según lo reveló Caracol Radio, emisora que consultó a algunos funcionarios del ministerio sobre este informe: "el problema es que este documento -compartido por Vélez- tiene serios problemas técnicos, normativos y jurídicos".



La cadena radial también consultó a un alto funcionario del Ministerio quien reveló las advertencias que le hizo a la ministra sobre las irregularidades de este informe, antes de su publicación.



Incluso la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, expuso desconocer el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” presentado por esta cartera para sustentar su decisión de no otorgar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.



Frente a la posibilidad de que este documento no tenga sustento ni por sus mismos autores, diferentes líderes políticos ponen en duda los argumentos usados por la cartera para tomar la decisión de no entregar nueva contratación, lo que deja en riesgo la seguridad y autosuficiencia energética del país.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA