‘Hoy la democracia no está en el Congreso, está en la calle’

La juventud ha sido la protagonista de las manifestaciones que ya casi completan un mes en Colombia. La reforma tributaria solo fue el detonante del descontento social, las reivindicaciones que hoy se dan en las calles van desde un ejercicio democrático más pluralista y abierto a la ciudadanía hasta buscar un liderazgo que pueda llevar a cabo los cambios que exige el país.



(Lea también: Gobierno evalúa propuestas presentadas por el Comité del paro)

Santiago Murillo Arrubla es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Dirige el centro de conocimiento colectivo llamado Cpiensa, un tanque de pensamiento dedicado a la innovación y sostenibilidad de las ciudades y del sector rural del país. Ha liderado estrategias de movilización ciudadana en pro de la empleabilidad de los jóvenes. Él afirma que uno de los grandes retos de las protestas es que las inconformidades se canalicen y logren incidir en escenarios políticos electorales.



(Le puede interesar: El video en el que Duque se refiere a Petro y al paro)



¿Por qué marchan hoy los jóvenes en Colombia?



Los jóvenes hoy marchan porque se deforestan 220.0000 hectáreas de bosques al año y aquí no pasa absolutamente nada. Porque es un para-Estado alimentado por el narcotráfico, en el cual se mantiene una economía subterránea que sostiene intereses de ciertos grupos sociales. En el interior y en las regiones de Colombia los jóvenes marchan porque las grandes empresas no les ofrecen alternativas de desarrollo a ningún joven que no tenga experiencia.



Porque los jóvenes están hartos de que las autoridades e instituciones como la Iglesia, la Fuerza Pública y gobiernos locales no les permitan participar o tomar decisiones en los escenarios donde se deben tomar. Los jóvenes hoy marchan porque se han dado cuenta de que sí es posible llegar a los escenarios de poder, pero falta la organización. Creo que los jóvenes marchan en contra de Petro y de Uribe, en contra de los extremos.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Murillo, politólogo y activista. Foto: Archivo particular

¿Qué hacer con tantas manifestaciones?



Creo que se han demorado mucho las alcaldías locales, en especial las alcaldías municipales, en proponer asambleas populares que tengan una incidencia mucho más allá de lo que un grupo de jóvenes –o un grupo empresarial o sectorial económico– quieran implementar a nivel social. Creo que es el momento de que los concejos y las asambleas hagan uso de sus facultades constitucionales, al igual que el Congreso.



¿Qué es lo que más le preocupa de la situación que vive el país?



Que la radicalización de la democracia, de los extremos, cobre mucha más relevancia por la demagogia en el populismo discursivo y entremos en una encrucijada muy preocupante para las elecciones de marzo y mayo. Yo veo trascendental que las asambleas populares sean escenarios para los liderazgos y los nuevos jugadores del país. Si no le acercamos el capitolio a la ciudadanía esto va a seguir intensamente durante muchos meses más. Y si no acercamos el poder a la gente, el poder participativo y representativo, esto va a quedar muy limitado a intereses de algunas partes y no a una visión de país colectiva.



(Recomendado: El difícil reto de la Canciller en su viaje a Estados Unidos)

Este apoyo de financiamiento del @BancoAgrario se suma a medidas que ya tomamos pensando en nuestra juventud, como el programa Jóvenes Propietarios; la gratuidad universitaria pública, técnica y tecnológica para estratos 1, 2 y 3, y el plan de choque para generar empleo joven. pic.twitter.com/hhHei3p05o — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 19, 2021

¿Cree que sea posible canalizar todo ese descontento en un liderazgo único?

​

Es complejo, pero sí pueden existir algunas banderas que nos identifiquen. Pero también es cierto que si ese liderazgo es asumido por un individuo, o un grupo, un colectivo o un partido, eso tiene que ser por medio de un consenso, porque lastimosamente en nuestro país a lo que se acostumbró es que dos o tres, a pupitrazo, determinen quiénes serán los líderes.



¿Las actuales precandidaturas a la presidencia podrían liderar ese cambio que pide la ciudadanía?



Habría que saber si de verdad esos candidatos a la presidencia tienen un modelo de país definido, porque yo no veo a un Fajardo alineando un país, no veo a un Gustavo Petro alineando un país, Duque tampoco tenía un modelo de país definido. Entonces también hay una proyección sobre si de verdad los que hay, quienes están como posibles aspirantes a la presidencia del país, más allá de la fama, de la reputación o el lastre político, merecen tener la oportunidad de estar en esta coyuntura nacional. Si la gente está en la calle es porque quiere ser escuchada, entonces aquí también se mide a quienes tienen propuestas y quienes van a hablar cualquier cosa. Este es un escenario muy valioso.

Facebook Twitter Linkedin

Las manifestaciones se han desarrollado en diferentes ciudades del país. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

¿Qué opina de los diálogos entre Duque y el comité del paro?

​

Son diálogos que no van a tener futuro porque el comité del paro es otro sofisma de distracción que se quiere acuñar un movimiento que simplemente ellos han movilizado, pero que está en cabeza de otros sectores. Y si no hay en este momento un diálogo abierto con la ciudadanía, que se puede lograr a través de las asambleas populares, eso va a ser imposible. Las asambleas populares tienen que ser el escenario para que se conserve una versión mucho más amplia. Si eso no se hace rápido, no vamos a lograr de verdad una concertación, un diálogo.



¿Hasta cuándo irán las manifestaciones?



Siendo muy optimista, yo creo que daría para una semana más. Ya empieza un proceso de pérdida de credibilidad del mensaje y ese es precisamente mi temor, que todo se quede en protestas y manifestaciones y no se canalicen en los escenarios políticos electorales, o no se canalice la opinión pública, ese es el gran reto. Si nosotros después de esto no nos proponemos una renovación en el Congreso, en la Casa de Nariño y en las alcaldías municipales, no hicimos nada.



MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

En otras noticias

Santos celebra fallo de la Corte sobre curules de la pazTras fallo de la Corte, en 2022 el país tendrá 188 representantesOlivia Balanta: persistencia y amor a la tierra