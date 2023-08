Luego de que el presidente Gustavo Petro reiterara la intención de crear una ley de reconciliación nacional en la que también tendrían cabida los narcotraficantes, varios políticos se pronunciaron al respecto.



“Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud y la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana", expresó el mandatario durante el evento de entrega de tierra organizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Ciénaga de Oro, Córdoba.



​"Una vez se aleje de su cerebro la idea de matar al compatriota y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero eso no consiste en arrodillarse”, complementó.



El Presidente retomó la propuesta al mencionar a narcotraficantes que “todos los días me llaman loco, que creen que soy un corrupto como ellos”. “A pesar de los insultos que recibo”, aseveró el mandatario.



Luego de este discurso, varios personajes de la esfera política del país se pronunciaron. Una de ellas fue la senadora del Centro Democrático, Maria Fernanda Cabal, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que sin justicia "no puede haber paz".



"¿Segunda oportunidad? Sin justicia no puede haber paz. Los criminales, guerrilleros y narcotraficantes a la cárcel a pagar por sus conductas contra la sociedad colombiana, de lo contrario será un incentivo para que otros sigan delinquiendo", comentó.

Por su parte, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa dijo que esto promovería impunidad. "Los colombianos quedamos sorprendidos con cada declaración del Presidente de la República, con un gobierno que pareciera que solamente piensa en generar escenarios de impunidad en el país", expresó el congresista.



El Senador recordó que en el marco del perdón social el Presidente creó Jóvenes en Paz para "premiar pandilleros y delincuentes; Paz Total para beneficiar a narcotraficantes y disidentes de las FARC; y Gestores de Paz para salvar de investigaciones penales a quienes delinquieron dentro de la Primera Línea".



“Hoy habla de la reconciliación nacional para beneficiar nuevamente a grupos de narcotraficantes. La verdad, esta es una política pública solamente para criminales, que afecta la justicia en el país, manda un mensaje errado a la opinión pública y promueve la impunidad”, concluyó Motoa.



Otra reacción también llegó por parte del expresidente Andrés Pastrana. En horas de la mañana, el exmandatario señaló al Gobierno de aliarse con "la criminalidad". "La reconciliación ('restituir la amistad o el entendimiento entre dos personas') de Petro con los narcos es apenas la reafirmación del pacto histórico de su gobierno y su coalición política con la criminalidad", expresó.

Si bien el Presidente puso de nuevo la propuesta sobre la mesa, no hizo mayor mención frente a qué cartera la estaría adelantando o detalles de su articulado.

