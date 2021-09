Así están las fuerzas de izquierda en Colombia

A pesar de que no conforman mayoría en el Congreso, las agrupaciones políticas de izquierda y centro izquierda en Colombia cada vez se hacen escuchar más.

Los sectores de oposición, por ejemplo, lideraron la moción de censura en contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen, quien renunció antes de la votación en el Congreso.



Yann Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, cree que es perfectamente posible que Colombia gire a la izquierda con o sin un eventual fracaso del Gobierno Duque.



“Colombia es de los pocos países de América Latina que nunca tuvo gobierno de izquierda. No hay razones para que eso no pase en algún momento, sobre todo ahora que no está la guerrilla que tradicionalmente ha contribuido a deslegitimar cualquier opción de izquierda en el país”, dijo Basset en un análisis publicado por el portal de la Universidad de los Andes.



En ese mismo texto, el director del departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, Andrés Dávila Ladrón de Guevara, coincide con este planteamiento y llama la atención respecto a que la sociedad colombiana está dividida en torno a la negociación y el acuerdo de paz con las Farc.



“Colombia es de centro centro derecha (así como está escrito), pero el tema de la paz divide y, si quieren, polariza. Ahora, eso no quita que, eventualmente, en 2022 gane una coalición de centro izquierda, si el Gobierno de Duque lo hace muy mal. Pero es muy factible, también, que se decante una opción de centro sin la tibieza infinita de Fajardo”., expresó el analista.



En la centro izquierda en Colombia se ubican, entre otros, partidos como Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro, la Unión Patriótica, el Partido Comunes (producto del acuerdo de la Habana), el Polo Democrático y Poder Ciudadano, el movimiento de la exsenadora Piedad Córdoba.



A este bloque de oposición se suman Alianza Verde, el MAIS y Fuerza Ciudadana.



