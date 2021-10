Políticos colombianos que tienen más seguidores falsos en redes

Cada vez es más recurrente que los políticos alrededor del mundo usen las redes sociales para conectarse con las personas, así como un canal importante para comunicar sus políticas públicas.



Su red social favorita es sin duda Twitter, en donde se hacen debates, se comunican decisiones y se dan opiniones sobre coyuntura política. En Colombia los políticos más reconocidos suelen posicionar los temas de la agenda pública mediante trinos.



No obstante, a pesar del éxito que tienen en esta plataforma y la gran cantidad de interacciones (comentarios, 'Me gusta', y 'retuits') por parte de sus millones de seguidores, no todos son reales.



Herramientas como Twitteraudit y Sparktoro, que permiten identificar la cantidad (aproximada) de seguidores falsos que tiene cada usuario en plataformas, dejan en evidencia que los políticos con más seguidores en Twitter, tienen esta cifra algo inflada.



A continuación el 'top 5' de los políticos de Colombia con más seguidores falsos en Twitter:

Álvaro Uribe Vélez

El expresidente de la República y líder del partido de Gobierno Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, es una de las personalidades políticas que mayor debate causa en redes sociales. Solo en Twitter cuenta con 5 millones de seguidores; sin embargo, entre el 17% y 47% de estos serían falsos, pues Twitteraudit arroja un número de 858.680 cuentas falsas y Sparktoro la cifra de 2.361.019.

Expesidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Federico Ríos. Archivo EL TIEMPO

Gustavo Petro

El senador de la República y líder de la oposición, Gustavo Petro, es uno de los políticos colombianos que más usa Twitter, red social en la que tiene una gran acogida entre los connacionales que lo apoyan. La cabeza de Colombia Humana tiene 4,3 millones de seguidores en esa red social, de los cuales, entre 1.336.356 y 1.855.339 podrían ser falsos, según arrojan las dos herramientas mencionadas. De este modo, su rango de cuentas falsas que lo siguen sería entre el 31% y el 43%.



Gustavo Petro, senador y jefe de la Colombia Humana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es muy activa en redes sociales y solo en Twitter cuenta con más de 2.6 millones de seguidores, de los cuales, de acuerdo con Sparktorosta, 1.331.006 son cuentas falsas, y según Twitteraudit, 464.529 lo serían. De este modo, a pesar de su popularidad en esta red social, entre el 51% y el 17% serían falsos seguidores.

"No, no nos interesa nada con las Farc", dice López respondiendo por los cinco del acuerdo. "Esta no es coalición partidista, sino ciudadana", aclara. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Juan Manuel Santos

El expresidente de la República y ganador de un Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, tiene 5.5 millones de seguidores, siendo el político colombiano con más seguidores en esta red social.



A pesar de la enorme cifra, según la plataforma de Twitteraudit tiene un total de 1.163.524 cuentas falsas que le siguen, mientras que Sparktoro asegura que son unas 2.631.948. Lo que sugiere que entre 25% a 48% de sus seguidores son falsos.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Foto: EFE

Iván Duque

El actual mandatario de Colombia Iván Duque cuenta con 2.3 millones de seguidores, de los cuales tiene un rango de posibles cuentas falsas entre el 19% y el 50%, teniendo en cuenta que Sparktoro señala unos 1.085.069 seguidores falsos, mientras Twitteraudit muestra unos 415.695.



Iván Duque, presidente de Colombia. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

