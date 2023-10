El polémico trino del director de la SAE tras elecciones: 'celebra la corrupción'

La derrota del Pacto Histórico y el petrismo en Bogotá no cayó nada bien entre los integrantes de esta coalición.



Daniel Rojas, el director de la SAE, aseguró que a Bogotá le gusta el modelo Peñalosa y aseveró que la corrupción celebra en la capital del país tras el triunfo de Carlos Fernando Galán y la derrota del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien ocupó el tercer lugar en los comicios.



"Hay que decirlo, a Bogotá le gusta el modelo Peñalosa. Pero nuestro anhelo de justicia no puede detenerse, hasta el final debemos insistir por la decencia y la dignidad, hoy celebra la corrupción, pero nuestro deber revolucionario nos llama a levantarnos y persistir, al pueblo jamás podemos dejarlo solo", aseveró el funcionario, quien es uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro.

Victoria de Galán. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo @mauriciomorenofoto

Y es que desde el petrismo han hecho varias reflexiones tras la derrota. Por ejemplo, el candidato Bolívar dijo que se deben reorganizar, pues cometieron mucho errores.



"Me comprometo a recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico y volver a ser la primera fuerza de Colombia", aseveró el exsenador tras la derrota en las urnas y tras reconocer la victoria de Carlos Fernando Galán.Desde el Congreso, también reaccionaron. Por ejemplo, el representante a la Cámara David Racero aseguró que se deben corregir muchos errores.

Gustavo Bolívar. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

"Pero el Pacto Histórico como fuerza de centroizquierda hoy ya no es una fuerza marginal como antes y en menos de año y medio de habernos conformado hoy hemos crecido en representación política en toda Colombia. Lugares donde no teníamos ni un concejal, hoy avanzamos. Avanzamos en gobernaciones y alcaldías (que antes no teníamos)", aseveró el expresidente de la Cámara de Representantes.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA